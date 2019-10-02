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2 октября • обновлено в 10:53
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"Формула Штайнмайера": Вакарчук внезапно обратился к украинцам. Видео

3.9т Читать материал на украинском

Лидер партии "Голос", нардеп Святослав Вакарчук снял видеообращение, в котором отметил, что выборы на оккупированных территориях необходимо проводить только тогда, когда украинская граница будет находиться под украинским контролем по всей территории страны.

Видео появилось на его Youtube-канале. Так нардеп ответил на то, что вчера Украина подписала так называемую формулу Штайнмайера (посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Главный вопрос, который волнует всех: что будет с украинской границей на Донбассе, кто и как будет ее контролировать во время выборов. Потому что выборы без полного нашего контроля над границей – это не выборы, а профанация. Я надеюсь, что это понимает президент. Мы требуем от него четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече "нормандской четверки", — отметил Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

УНИАН

Новости
Появился полный текст "формулы Штайнмайера", подписанный Кучмой

Политик пообещал украинцам продолжать борьбу за сохранение украинского суверенитета, а также подчеркнул необходимость единой позиции по украинской границе.

"Для партии "Голос" независимость и суверенитет Украины является ценностью, за которую мы готовы бороться до конца всеми возможными конституционными способами. И мы обещаем своим избирателям и всем украинцам, что украинский суверенитет и украинская безопасность будут сохранены. Сейчас не время для криков и разговоров о "зраде" и "победе", сейчас время для четкой и консолидированной позиции, которая будет однозначной — украинская граница должна находиться под украинским контролем по всей территории суверенной Украины и только тогда мы будем проводить там выборы, и никак иначе", — сказал Вакарчук.

Как писал OBOZREVATEL :

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Персона
Святослав Вакарчук
Теги
Формула Штайнмайера Партия Вакарчука "Голос"
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дурак...как вам прикажут так вы и сделаете
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
А вы Минские соглашения внимательно читали перед прочтением? Там передача контроля над границей идет последним пунктом - после выборов, придания особого статуса и проч. Вот ведь лживая сущность у укровласти - нельзя им верить: от любого обещания, от любой своей подписи откажутся. "Да он всегда был спорщиком: припрут к стене - откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется..." (В.Высоцкий)
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Где-то я всё это уже слышал. Ах да, 5 лет назад, когда Порошенко выбирали. Ну и где Порошенко ?
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