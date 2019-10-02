"Формула Штайнмайера": Вакарчук внезапно обратился к украинцам. Видео

Лидер партии "Голос", нардеп Святослав Вакарчук снял видеообращение, в котором отметил, что выборы на оккупированных территориях необходимо проводить только тогда, когда украинская граница будет находиться под украинским контролем по всей территории страны.

Видео появилось на его Youtube-канале. Так нардеп ответил на то, что вчера Украина подписала так называемую формулу Штайнмайера (посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Главный вопрос, который волнует всех: что будет с украинской границей на Донбассе, кто и как будет ее контролировать во время выборов. Потому что выборы без полного нашего контроля над границей – это не выборы, а профанация. Я надеюсь, что это понимает президент. Мы требуем от него четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече "нормандской четверки", — отметил Вакарчук.

Святослав Вакарчук УНИАН

Политик пообещал украинцам продолжать борьбу за сохранение украинского суверенитета, а также подчеркнул необходимость единой позиции по украинской границе.

"Для партии "Голос" независимость и суверенитет Украины является ценностью, за которую мы готовы бороться до конца всеми возможными конституционными способами. И мы обещаем своим избирателям и всем украинцам, что украинский суверенитет и украинская безопасность будут сохранены. Сейчас не время для криков и разговоров о "зраде" и "победе", сейчас время для четкой и консолидированной позиции, которая будет однозначной — украинская граница должна находиться под украинским контролем по всей территории суверенной Украины и только тогда мы будем проводить там выборы, и никак иначе", — сказал Вакарчук.

Как писал OBOZREVATEL :

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