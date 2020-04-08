Александр Луцкий, претендовавший на должность главы Госгеокадастра, заплатил за свое назначение брату главы Офиса президента Андрея Ермака Денису 10 тысяч долларов.

Об этом заявил один из фигурантов так называемых "пленок Ермака" Дмитрий Штанько в инетрвью Bihus.info. По словам Штанько, Луцкий передал ему 10 тысяч долларов за то, чтобы быть назначенным на должность. К слову, Дмитрий предполагает, что эти деньги получил в итоге сам глава Офиса президента. Однако процесс тормозился и Луцкий назначен не был.

Александр Луцкий Главред

"У него должно было пройти собеседование с Андреем Борисовичем (Ермаком, – Ред.) после Дениса. Но он туда ни разу не дошел. Я и спросил, мол, там все всё получили, он же (Луцкий, – Ред.) меня спрашивает. Мол, время идет, его не назначают, на собеседование не идет", – рассказал Штанько.

По словам фигуранта "пленок", он даже написал Луцкому расписку о получении денег. Сам Александр Луцкий руководит "Агентством по вопросам недвижимости и земельных отношений в топливно-энергетическом комплексе Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!