Александр Луцкий, претендовавший на должность главы Госгеокадастра, заплатил за свое назначение брату главы Офиса президента Андрея Ермака Денису 10 тысяч долларов.
Об этом заявил один из фигурантов так называемых "пленок Ермака" Дмитрий Штанько в инетрвью Bihus.info. По словам Штанько, Луцкий передал ему 10 тысяч долларов за то, чтобы быть назначенным на должность. К слову, Дмитрий предполагает, что эти деньги получил в итоге сам глава Офиса президента. Однако процесс тормозился и Луцкий назначен не был.
Александр Луцкий
Главред
"У него должно было пройти собеседование с Андреем Борисовичем (Ермаком, – Ред.) после Дениса. Но он туда ни разу не дошел. Я и спросил, мол, там все всё получили, он же (Луцкий, – Ред.) меня спрашивает. Мол, время идет, его не назначают, на собеседование не идет", – рассказал Штанько.
По словам фигуранта "пленок", он даже написал Луцкому расписку о получении денег. Сам Александр Луцкий руководит "Агентством по вопросам недвижимости и земельных отношений в топливно-энергетическом комплексе Украины".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
Генпрокурор Ирина Венедиктова ответила на скандал с "пленками Ермака"
Фигуранты пленок рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности должны были платить до $100 тысяч.
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