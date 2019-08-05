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"FaceApp не нужен": в сети увидели сходство между Пашинским и маньяком Чикатило

1.6т Читать материал на украинском

В сети появился фотоколлаж, на котором показали сходство между скандальным народным депутатом Украины от "Народного фронта" Сергеем Пашинским, который проиграл парламентские выборы, и серийным убийцей Андреем Чикатило.

Сравнение фото парламентария и одного из самых кровавых маньяков СССР появилось на странице The Пофигист в Facebook.

Чикатило и Пашинский

Чикатило и Пашинский

The Пофигист

"Здесь даже FaceApp не нужен, чтобы заметить сходство. Случай, когда "противоположности притягиваются", не работает. В данном случае и внешний вид, и натура совпадают. Что скажете?" – говорится в подписи к коллажу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля из Киева в Житомирскую область направили вертолет со спецназом на избирательный округ №64, где проиграл Пашинский.

Это было связано с "анализом оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации с участковых избирательных комиссий".

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Персона
Сергей Пашинский
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И закончит они одинаково! Только одного растреляли, а второго повесят на столбе...где то вдоль дороги, между бывшим городом героем Киевом и польским Львовом.
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филипп филипыч
филипп филипыч
чикатило замочил порядка 60 чел. а вот пашинский намного больше. одна небесная сотня тому свидетельство. так что сравнение не корректно
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Питон Каа
Питон Каа
Сходство у них только в одном, оба они убийцы, только один убивал сам, а другой использовал снайперов на майдане...
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