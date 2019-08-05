"FaceApp не нужен": в сети увидели сходство между Пашинским и маньяком Чикатило

В сети появился фотоколлаж, на котором показали сходство между скандальным народным депутатом Украины от "Народного фронта" Сергеем Пашинским, который проиграл парламентские выборы, и серийным убийцей Андреем Чикатило.

Сравнение фото парламентария и одного из самых кровавых маньяков СССР появилось на странице The Пофигист в Facebook.

Чикатило и Пашинский The Пофигист

"Здесь даже FaceApp не нужен, чтобы заметить сходство. Случай, когда "противоположности притягиваются", не работает. В данном случае и внешний вид, и натура совпадают. Что скажете?" – говорится в подписи к коллажу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля из Киева в Житомирскую область направили вертолет со спецназом на избирательный округ №64, где проиграл Пашинский.

Это было связано с "анализом оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации с участковых избирательных комиссий".

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