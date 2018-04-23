Як член ПАРЄ я не можу бути присутній у Страсбурзі, бо в мене заплановані важливі візити по Україні. Тому зараз там працює мій чудовий заступник, майбутній міністр закордонних справ Віктор Вовк. З глибоким сумом він повідомив мені, що сьогодні у Страсбурзі відбулася чергова демонстрація деградації європейських демократичних інститутів на прикладі ПАРЄ, що насправді відображає глибоку ідеологічну кризу в Європі.

По-перше, ПАРЄ відмовилася включити для термінового розгляду на весняній сесії питання "про дотримання членами РЄ міжнародно-правових угод та принципів в контексті втручання з боку Російської Федерації в Україні, Грузії, Молдові та нещодавно у Великій Британії, а також недавніх порушень міжнародного права з боку сирійського режиму та його спонсорів".

За розгляд цього питання проголосував лише 61 з 149 присутніх делегата ПАРЄ (при необхідних 2/3 голосів). Ось така "європейська солідарність" навіть із Великою Британією, не кажучи вже про солідарність з Україною чи сирійським народом.

До речі, українська делегація дала лише 8 з 12 голосів. Частина ж делегатів від "коаліції" на чолі з головою делегації Арьєвим від БПП та делегат від Опоблоку взагалі були відсутні при голосуванні.

По-друге, ми побачили чудові уроки європейської "політичної етики".

Сесію ПАРЄ відкрив і веде її новий після скандального Педро Аграмунта Президент соціаліст Мікеле Ніколетті, якій пару місяців тому зазнав поразки на парламентських виборах в Італії і більше не є членом італійського парламенту. Чисто формально це деякий час ще можливо, але ж де приклад хваленої європейської "політичної етики", коли політик має йти з посад, коли втратив довіру виборців.

До того ж, Ніколетті як головуючий на засіданні відмовився офіційно озвучити всупереч прямим запитанням делегатів ПАРЄ розширений список членів Асамблеї, які підозрюються у звіті Зовнішньої слідчої групи у системній корупції в ПАРЄ, зокрема на користь Азербайджану та Росії. Щодо цих делегатів існує рекомендація Президентського Комітету та Бюро ПАРЄ утриматися від активної участі в органах ПАРЄ, зокрема у пленарній сесії.

Однак деякі із корумпованих делегатів ПАРЄ, нехтуючи цими рекомендаціями, продовжують свою активну діяльність на сесії ПАРЄ. Як, наприклад, Тіні Кокс – відомий голландський лівак і "агент впливу" Путіна.

І після цього ПАРЄ і Рада Європи загалом буде зверхньо повчати нас, українців, демократії та політичній етиці?! А меншовартісні політики та грантожери в Україні з холуйським придихом заявляти про "вимоги Ради Європи" (ПАРЄ, Венеціанської комісії тощо).

З сумом констатую поглиблення деградації європейських інституцій та демократичної Європи загалом і вчергове переконуюся в правильності нашої позиції, що маємо бути сильними самі й покладатися передусім на самих себе. І діяти завжди в своїх національних інтересах!