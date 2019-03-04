"Это ряженые": Захарова сделала резкое заявление против украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Украине политические деятели предают собственный народ.

"Драматизма сюда добавила, конечно, преступность и преступная глупость, преступная халатность, преступное безразличие украинских политиков", - сказала она в интервью "КП", комментируя российско-украинские отношения.

По мнению Захаровой, в Украине "не нашлось ни одного серьезного политика, который бы думал о стране глобально и действовал, исходя из интересов народа".

Мария Захарова "КП"

"Это ряженые. Это люди, которые берут внешние атрибуты национального государства и, прикрываясь ими, проводят просто антиукраинскую политику. И это большая трагедия украинского народа. А украинский народ разнообразен и велик. Это народ, давший миру, в том числе нашему общему пространству, огромное количество великих людей. Это и ученые, это и деятели культуры, искусства, это полководцы. Это великий народ. Но это народ, который был предан собственными политиками", - заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист поймал Захарову на жестком проколе из-за Украины, указав, что она сломала всю логику пропаганды Кремля.

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