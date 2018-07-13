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"Это катастрофа": Трамп жестко высказался о захвате Крыма Россией

6.7тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал аннексию Крыма катастрофой своего предшественника Барака Обамы.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в резиденции Чекерс, отметив, что это одна из проблем, которые перешли ему в наследство. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Обама допустил ужасную ошибку с Крымом. Он буквально сдал Крым. Я не думаю, что это могло бы произойти, если бы я был президентом. Это была его катастрофа", - отметил Трамп.

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По словам главы Белого дома, он не знает, что будет в дальнейшем с Крымом, потому что "это процесс". Кроме того, Трамп пожаловался, что плохим "наследием" также является Северная Корея.

Дональд Трамп и Тереза Мэй

Reuters

"Но я хочу, чтобы люди поняли, что Крым стал еще одним плохим наследством. Я получил Северную Корею, и сейчас у нас все хорошо. Я смотрю на многие катастрофы. Мне досталось много проблем в наследство, и я решаю их одну за другой", – отчитался президент США.

Он напомнил, что санкции против России остаются в силе. Также Трамп договорился с Мэй о намерении подписать торговое соглашение после Brexit. Объем торговли между странами может быть увеличен в четыре раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп назвал "трагедией" соглашение между Германией и Россией по проекту "Северный поток-2".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Донской ПавелТереза МэйБарак Обама
Место
Великобритания
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
конечно катастрофа! для Америки катастрофа! Россия, теперь, контролирует ВСЕ Черное море.
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Петров Игорь
Петров Игорь
Трамп в пятый раз объясняет хохлам, что возврата Крыма не будет. И потом говорит, что я дорого продам Путину этот Крым. Но продам, добавляет Трамп.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
короче хохложопые. все вопросы по КРЫМУ к черножопой обезьяне обаме, больше это слово вам падлам нужно забыть.
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