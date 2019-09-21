"Это формула Путина!" Кириленко разгромил план Штайнмайера по Донбассу

Бывший вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко возмущен так называемой формулой Штайнмайера для урегулирования конфликта на Донбассе и считает ее формулой президента России Владимира Путина.

Об этом политик написал в своем Twitter. Он также считает невозможным восстановление прямой закупки газа из России, торговли с ОРДЛО и выплаты пенсий на оккупированных территориях во время агрессии РФ против Украины.

Формула Штанмаера Захид.нет

"Министр энергетики хочет возобновить прямые закупки газа у "Газпрома", министр иностранных дел торговлю с ОРДЛО, министр соцполитики – выплату пенсий на оккупированных территориях. При этом агрессия РФ продолжается. Это уже не формула Штайнмайера и не формула Зеленского. Это формула Путина", – отметил он.

Министр энергетики хочет возобновить прямые закупки газа у "Газпрома", министр иностранных дел торговлю с ОРДЛО, министр соцполитики - выплату пенсий на оккупированных территориях. При этом агрессия РФ продолжается. Это уже не формулой Штайнмайера. И не формула Зеленского. Это формула Путина - Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 20 сентября 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина согласна с условием письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" к встрече в "нормандском формате", однако сначала на трех участках фронта в Донбассе должны быть разведены войска.

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