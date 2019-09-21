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21 сентября • обновлено в 15:37
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"Это формула Путина!" Кириленко разгромил план Штайнмайера по Донбассу

1.8т Читать материал на украинском

Бывший вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко возмущен так называемой формулой Штайнмайера для урегулирования конфликта на Донбассе и считает ее формулой президента России Владимира Путина.

Об этом политик написал в своем Twitter. Он также считает невозможным восстановление прямой закупки газа из России, торговли с ОРДЛО и выплаты пенсий на оккупированных территориях во время агрессии РФ против Украины.

Формула Штанмаера

Формула Штанмаера

Захид.нет

"Министр энергетики хочет возобновить прямые закупки газа у "Газпрома", министр иностранных дел торговлю с ОРДЛО, министр соцполитики – выплату пенсий на оккупированных территориях. При этом агрессия РФ продолжается. Это уже не формула Штайнмайера и не формула Зеленского. Это формула Путина", – отметил он.

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Украина подпишет "формулу Штайнмайера": названы сроки

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина согласна с условием письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" к встрече в "нормандском формате", однако сначала на трех участках фронта в Донбассе должны быть разведены войска.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Минские договоренности
Персоны
Вячеслав Кириленко Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера война Новости России Донбасс
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Китаец Мао раздолбал еврее Маркса (В С Высоцкий) Очень похоже?
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Карпов Стас
Карпов Стас
Кириленко - истеричка. Не хочу его обидеть, но это факт
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70rus xxx
70rus xxx
Поддерживаю Кириленко.Какая формула,когда за сутки всего 4 калеки привезли в Днепр.А где жмурики,сетует Кириленко.
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