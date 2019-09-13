"Есть идеи!" Зеленский сделал многообещающее заявление по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по возращению аннексированного Россией Крыма.

Он выступил на форуме YES в Киеве 13 сентября, отметив, что еще не было встречи в "нормандском формате" и с президентом РФ Владимиром Путиным (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Самая сложная ситуация у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, мы думаем, что у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу об этом говорить, это рано. Это будет как с обменом. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи, у меня есть важные встречи, ожидаю встречи с президентом США", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский на форуме YES

"Будем бороться за возвращение Крыма и не только на словах", - заверил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале своего выступления Зеленский устроил интерактив и спросил у зала, что для них значит счастье.

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