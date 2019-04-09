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"Если не Порошенко, то Путин": президент извинился перед Зеленским и обратился к России

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Глава Украины Петр Порошенко заявил, что лозунг "Если не Порошенко, то Путин" пошел от самого российского президента, и потребовал от Кремля перестать вмешиваться в украинские выборы.

Таким образом он ответил на вопрос о своей причастности к данному высказыванию, в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 8 апреля.

Президент также извинился перед своим оппонентом в избирательной гонке Владимиром Зеленским. "Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения", – сказал он.

Президент подчеркнул, что автором нашумевшего лозунга является сам лидер РФ Владимир Путин, который открыто сказал, что для него приемлем любой кандидат на пост главы Украины, кроме Порошенко.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Twitter Петр Порошенко

"Это придумал не я и не политтехнологи. Он считает, что он должен определять, кто будет украинским президентом, а не народ Украины", – возмутился Порошенко.

Президент также выступил с обращением к российскому лидеру.

"Господин Путин, украинский народ разберется без вас. И то противостояние, когда вы сказали: "Любой, лишь бы не Порошенко", сейчас мотивирует нас", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко жестко раскритиковал своего оппонента Владимира Зеленского, заявив, что он якобы не считает Россию агрессором.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Порошенко! Народу Украины в качестве президента не нужен вообще никто из тех, кто понятия не имеет, что определяет народ Украины и чем едины его поколения. Вы с путиным именно в эту категорию отсылаемых и входите вместе, как подельники общего для вас дела узурпации власти украинского народа. И помни, таким как и вы с путей в своё время был юрик долгорукий, киевляне когда он окончательно достал его как шелудивого пса траванули, лишив чести умереть от меча
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Хуйло оно такое, на паРаше решает судьбу другого государства.
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Юг Руси
Юг Руси
Бля.... Всё-таки, не удержался! Опять нахуярился
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Юг Соси, не млей соси хуй бодрей.
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