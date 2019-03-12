"Украина ничего не должна": соратник Горбачева оценил крах "дружбы" с Россией

1 апреля Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией прекратит свое действие. По этому поводу российский МИД направил Украине ноту, в которой обвинил украинскую сторону в несоблюдении обязательств, принятых в рамках Договора в 1999 году, а также призвал выполнять их.

"Договоры должны соблюдаться! Это - основополагающий принцип гражданского и международного права. В данном случае, я думаю, российский МИД лукавит", - сказал в блиц-интервью OBOZREVATEL российский ученый-историк, советник экс-президента Советского Союза Михаила Горбачева Виктор Мироненко.

- Виктор Иванович, по вашему мнению, должна ли Украина что-то России - после того, что произошло в 2014 году и продолжает происходить? И что должна Украине РФ?

- Вы весьма своеобразно формулируете вопрос: чего Украина кому должна.

Я не думаю, что Украина кому-нибудь что-нибудь должна. Я твердо придерживаюсь того, что договора должны соблюдаться - рacta sunt servanda. Это - основополагающий принцип гражданского и международного права. Старое доброе политическое правило, без соблюдения которого международные отношения попросту невозможны.

Но в данном случае я думаю, что российский МИД лукавит. Потому что, как это ни объясняй, в том числе какими-то пока что не осуществленными намерениями Украины, по факту соглашения были нарушены с российской стороны.

Для этого не нужно углубляться в Договор – достаточно открыть его первые страницы, и вы увидите, что одно из его основных положений гарантирует территориальную целостность, неприкосновенность территорий и границ одной из договаривающихся сторон.

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В этом смысле, оказывая поддержку террористам и принимая решение об аннексии Крыма, на мой взгляд, российское руководство, российские политики, парламент и президент нарушили это соглашение. Почему – это отдельный, сложный и долгий разговор.

Поэтому я полагаю, не на Украине лежит главная ответственность и вина за то, что этот Договор, который, на мой взгляд, имеет колоссальное, судьбоносное значение для обеих стран – и для России, и для Украины, прекращает свое действие. Этот Договор был в первую очередь разрушен неправильной, с моей точки зрения, глубоко ошибочной политикой в отношении Украины.

- Так вы считаете, что Договор должен быть реанимирован – учитывая его особую важность?

- Реанимация Договора – это довольно сложная вещь. Я полагаю, что в нынешних условиях, когда одна и другая сторона занимают взаимно отрицающие, несовместимые позиции, ни о каком договоре не может быть и речи.

Я говорю о другом. По моему глубокому убеждению, и Украина, и Россия сегодня находятся в очень сложной внутренней социальной и экономической и в очень неблагоприятной сложной внешней политической ситуации. Они явно теряют свои позиции и в экономическом, и в политическом, и в любом другом смысле. Явно отстают от развитых государств и стран, принадлежащих к той же европейской цивилизации.

Микроскоп

Наверное, можно и нужно анализировать, кто больше виноват в том, что это произошло. С моей точки зрения, больше виноват тот, кто сильнее, тот, кто больше, и тот, кто начал, то есть Российская Федерация – моя страна, в которой я живу.

Украина в данном случае, как ни крути и что не говори, выступает в роли жертвы, в роли стороны обороняющейся, защищающейся, пытающейся сохранить, во-первых, свою целостность, а, во-вторых, свою самостоятельность, свое право самостоятельно принимать политические решения. Это одна сторона вопроса.

А вторая сторона вопроса, для того и существуют политики, чтобы понимать, что только теснейшее экономическое, политическое и другое взаимодействие России и Украины могут обеспечить им необходимые темпы экономического развития, модернизации и, как следствие, достойное место в системе международных отношений. Для меня это азбучная истина. Со мной ее разделял, например, покойный Збигнев Бжезинский. Помните: "Россия без Украины…"!? Можно и наоборот. Разделяют ее и большинство добросовестных и владеющих предметом экспертов, которые анализируют ситуацию в Восточной Европе.

Поэтому отсутствие правовой основы - "большого", как его называли, соглашения между двумя этими странами, и, как следствие, отсутствие нормальных экономических отношений наносит и будет наносить колоссальный ущерб обеим сторонам.

Но Договор, конечно, перестал действовать, потому что он лишен смысла при той политике, которую осуществляет российское руководство.

- 31 марта в Украине пройдут президентские выборы. Допускаете ли вы, что новый президент Украины, настроенный пророссийски – среди кандидатов такие имеются – может отменить предыдущее решение президента Порошенко о прекращении действия этого Договора и вновь ввести его в действие?

- Насколько я помню, решение принял Верховный Совет.

- Да, конечно. Президент Порошенко подписал закон, принятый ранее Радой.

- Значит, это абсолютно легитимное решение, принятое парламентом страны и её президентом. И никто этого решения отменить не может, кроме самого парламента и нового президента.

- Но осенью в Украине будет избран и новый состав парламента.

- Я же не футуролог, я историк. Я изучаю то, что было, а не то, что будет (смеется).

Но, если спрашиваете меня, как историка, исходя из того, что я, как историк, занимающийся новейшей историей Украины, знаю, я скажу, что в Украине настроения в обществе, настроения депутатов, политиков - большинства за последние годы сильно изменились. В Украине произошла определенная консолидация общественного мнения и политических сил, во всяком случае, в отношении политики Российской Федерации. И, честно говоря, никакой новый избранный президент не сможет эту ситуацию, эти настроения и это отношение изменить. Если только он не намерен совершить политическое "самоубийство". Среди всех кандидатов я не знаю ни одного, кто бы в своих предвыборных обещаниях заявлял бы о том, что он намерен уступить какие-то территории или отказаться от того, что в Украине называют "европейским выбором" и в случае своего избрания заключить новый договор с Российской Федерацией.

Я думаю, заключение нового договора между РФ и Украиной совершенно неизбежно, но после того, что сделано, что произошло, для этого потребуются годы и огромные обоюдные усилия, к чему ни та, ни другая сторона сегодня не готовы. Потребуется с обеих сторон честный анализ того, что привело к разрушению и Большого Договора, и отношений. И только после этого можно будет думать о каком-то новом соглашении. Но он будет уже совершенно другим, так сказать, лишенным иллюзий.

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Но это дело отдаленного будущего. Если говорить об отличиях в заявлениях наиболее рейтинговых кандидатов, то я обратил внимание на заявление Зеленского о том, что нужно все-таки отдавать себе отчет в том, что в самой острой проблеме, которая сегодня есть в Украине – война на востоке – есть и внутренняя составляющая. Конечно, поддержка террористов из России очевидна, и это - акт агрессии, как его не объясняй. Но там есть и внутренняя составляющая, с которой нужно считаться. По-моему, он сказал о том, что, если мы хотим разрешить проблему политическим путем, нужно разговаривать, и с Россией, и с террористами, как бы трудно и неприятно это ни было. Об этом говорил и Андрей Ермолаев - на мой взгляд, один из самых глубоких украинских аналитиков.

- Что, по вашему мнению, должна ответить Украина на ноту российского МИДа? Если вообще должна отвечать.

- Если бы, например, украинским президентом или министром иностранных дел был я, я бы ответил только одно: действия российского руководства, начиная с 2014 года, а на самом деле значительно раньше – начиная с 2004 года, а на самом деле еще раньше, – та политика, которую проводит российское руководство, которую я называю "политикой ограниченного суверенитета" и "политикой сфер особого влияния", является несовместимой с тем документом, который был принят в 1997 году – с (обратите внимание на название!) Договором о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.

То есть ни политика, проводимая российским руководством, ни нынешнее состояние отношений между двумя государствами не дают оснований даже просто вести речь не только о дружбе и партнерстве, а даже о простом и, скажу еще раз, крайне необходимом для обеих стран экономическом сотрудничестве.

У Украины есть более чем убедительные основания говорить о том, что, поскольку Договор не выполняется российской стороной, украинская сторона также не видит смысла связывать себя какими бы то ни было обязательствами по этому Договору. Я бы ответил так. И, по-видимому, ответ таким и будет.

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