Ермак сделал заявление о работе ТКГ по Донбассу: нет смысла затягивать

Председатель Офиса президента Андрей Ермак призвал представителей Трехсторонней контатной группы по Донбассу не затягивать процесс переговоров.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания по вопросам работы ТКГ, которое провел президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область на КПВВ "Майорское".

"Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы несмотря на приближение зимы начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", – отметил Ермак.

Он добавил, что было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещало линию разграничения и общалось с военными и жителями Донбасса.

Кроме того, с целью ускорения переговорного процесса для достижения больших результатов во всех упомянутых вопросах и быстрой имплементации договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" руководитель ОПГ предложил участникам ТКГ встречаться чаще.

Также на заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран Нормандской четверки в декабре 2019 года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей. Было отмечено, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе.

Участники заседания отметили и успехи режима тишины, введенного в Донбассе еще 27 июля. Отмечено, что мониторинговая миссия фиксирует гораздо меньше нарушений.

"Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на единичные и неприцельно выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что "тишина" продолжится", – отметил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Также во время совещания обсудили продвижение в вопросе зеркального разведения сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса и возможного открытия большего количества КПВВ.

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