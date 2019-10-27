Двойник Зеленского внезапно обратился к президенту Украины: опубликовано видео

Российский двойник президента Украины Владимира Зеленского Умид Исабаев признался, что у него есть вопрос к украинскому лидеру.

В эфире телеканала НТВ Исабаев рассказал, что спросил бы у Зеленского, если бы была возможность: "Почему вы на меня похожи?"

Также мужчина рассказал, что к нему часто подходят на улице, просят сфотографироваться и приглашают на корпоративы.

Исабаев получил известность благодаря попавшему в интернет случайному снимку, на котором пользователи сети заметили удивительное сходство с украинским лидером.

Двойник президента Украины родом из Узбекистана, а в Москве работает маляром на автосервисе.

Владимир Зеленский и Умид Исабаев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине житель Львова Андрей Верлань стал одним из лучших пародистов президента Украины Владимира Зеленского.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram