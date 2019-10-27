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27 октября • обновлено в 18:38
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Двойник Зеленского внезапно обратился к президенту Украины: опубликовано видео

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Российский двойник президента Украины Владимира Зеленского Умид Исабаев признался, что у него есть вопрос к украинскому лидеру.

В эфире телеканала НТВ Исабаев рассказал, что спросил бы у Зеленского, если бы была возможность: "Почему вы на меня похожи?"

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Также мужчина рассказал, что к нему часто подходят на улице, просят сфотографироваться и приглашают на корпоративы.

Исабаев получил известность благодаря попавшему в интернет случайному снимку, на котором пользователи сети заметили удивительное сходство с украинским лидером.

Двойник президента Украины родом из Узбекистана, а в Москве работает маляром на автосервисе.

Двойник Зеленского внезапно обратился к президенту Украины: опубликовано видео

Владимир Зеленский и Умид Исабаев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине житель Львова Андрей Верлань стал одним из лучших пародистов президента Украины Владимира Зеленского.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "спросил бы у Зеленского, если бы была возможность: "Почему вы на меня похожи?". Потроллил комика)
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Кропива Макс
Кропива Макс
Не особо похож
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Корж Александр
Корж Александр
Кропива Макс, ну разве что с перепою
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