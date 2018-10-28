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''Духи водят хороводы'': в Крыму сделали загадочную фотографию в лесу

3.1тЧитать материал на украинском

В оккупированном Севастополе засняли странное явление: вокруг дерева как по очерченной окружности выросли грибы.

Снимком Елены Вашевой из группы "Грибы Крыма" в Twitter поделилась RoksolanaToday&Крым.‏

В подписи говорится, что подобного никогда не видели в севастопольских лесах.

"В комментариях пишут, что это ведьмин круг. По одной из легенд, по ночам по этой окружности лесные духи водят хороводы. А вы бы решились собрать эти грибы?", - спрашивает Вашева.

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Место
УкраинаСимферополь
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