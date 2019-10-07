Друзья скандального Труханова: кто и как разбогател на жителях Одессы

До досрочных местных выборов в Украине осталось полгода. А пока действующие "слуги народа" не упускают возможности заработать на украинском народе. Так, журналисты сопоставили декларации людей одиозного мэра Одессы Геннадия Труханова за последние годы.

Речь пойдет о руководстве и некоторых наиболее примечательных членах многочисленной фракции мэрской партии "Доверяй делам". Их состояние проработало издание Службы информации и нашло очень скандальные подробности. Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

Олег Брындак – председатель фракции и в прошлом помощник Геннадия Труханова – обеднел

Олег Брындак

Как секретарь горсовета возглавил город после отставки Алексея Костусева 31 октября 2013 и "рулил" до внеочередных выборов 5 мая 2014-го. Он является давним соратником и правой рукой мэра Геннадия Труханова. До сих пор занимает кабинет секретаря совета и возглавляет одну из самых прибыльных комиссий горсовета – земельных отношений. Впервые задекларировал свои доходы в 2016 году.

За 3 года доход его семьи увеличился совсем чуть-чуть - на 20 тысяч гривен. В 2016 году Брындак вместе с женой заработали почти 172 тыс. грн, а в 2018 – почти 191 тыс. грн. У Брындака неплохо выросли зарплаты (у Олега Борисовича – почти на 75 000), но стало меньше поступать процентов от банковских вкладов.

Хуже стало у Брындака с наличными сбережениями. В 2016 году его семья держала наличными и на банковских счетах 582 тыс. грн. и почти 124 тыс. долл. и 5,8 тыс. евро. В 2018-м – 306 тыс. грн, 107 тыс. долл. и 5,3 тыс. евро. Во всем остальном – имущество Брындака осталось без изменений. Небольшая квартира в Одессе, дом и участок в Винницкой области, автомобиль Hyundai I30 2008 года и 5 драгоценных ювелирных украшений у жены Валентины Брындак.

Александр Матвеев – заместитель председателя фракции и махинатор с недвижимостью – богатство исчезло вместе с упоминанием жены

Александр Матвеев

Бывший член Партии регионов. Известный своими операциями с получением городских помещений и целых зданий. Например, с ним СМИ связывают историю с уничтожением детского сада в переулке Каркашадзе (район Французского бульвара). Через различные общественные организации он получал их за копейки и в дальнейшем продавал коммерческим структурам. Недавний скандал с детским садом на Давида Ойстраха (поселок Котовского) также СМИ связывали с его именем. Здесь был получен участок на строительство дома и детского сада. Затем его разделили, а о восстановлении сада забыли.

В июне 2019 был задержан полицейскими отдела экономической безопасности по подозрению в недостоверном декларировании – в его отчетности нашли расхождение на 2,5 млн грн. Как изменились официальные данные о его доходах за последнее время? Декларация Матвеева за 2016 года намного богаче последней. С последнего отчета исчезли упоминания жены Татьяны и дочери Натальи. Пропали и записанные на них квартира в Одессе на 157,7 кв.м, гараж на 42,4 кв. м, дом в Лиманке Овидиопольского района 184,9 кв. м стоимостью более полумиллиона гривен участок и там же на 175 кв. м за 56 тыс. грн.

Также у депутата "испарились" 3 автомобиля, оформленные на жену, – два "Мерседеса" S350 и GL550 и Mini Cooper Roadster R59. Кроме того, в последней декларации Матвеева остались его драгоценные часы Breguet, а вот еще одной пары часов этой же фирмы, принадлежащие жене, логично, - нет. Масштабные потери в декларации еще не учитывают трех квартир на ул. Екатериненская, 78, ул. Прохоровская, 41 и на проспекте Добровольского, 151/3, которые, как подозревает следствие, Матвеев, внес в отчетность намеренно.

Добавим, что в последней декларации Матвеев не указал даже свою зарплату и другие виды доходов. А ведь в 2016 году он получил более 3,3 млн грн процентов от вклада в банк, а его жена – почти 8,9 млн грн процентов. Также растаяли вклады Матвеева. Если в 2016 году на его счету в "Альфа Банке" было почти полмиллиона гривен, то сейчас – всего 70 грн. Вместе с упоминанием жены исчезли и ее активы на 17,5 млн грн. Зато у депутата откуда появились 2,5 млн грн наличными. Что, конечно, не компенсирует всех его финансовых потерь.

Олег Этнарович – секретарь фракции и спортсмен – зарплаты меньше, но машин и недвижимости больше

Олег Этнарович

Еще один давний соратник Геннадия Труханова, который отвечает за городские спортивные мероприятия – важная часть имиджа мэра. Бывший член Партии регионов. Вся семья Этнаровичей уже много лет ведет безбедную жизнь. Олег много лет возглавляет Федерацию регби, его родной брат Виталий в прошлом занимал должность заместителя прокурора Одесской области. В декларации Олега Этнаровича за 2014 отмечалось, что он вместе с родственниками за год заработал почти 900 тыс. грн. В 2018 году Олег Этнарович указал только свой личный доход – достаточно скромные 132 тыс. грн.

Зато он подробно расписал свои банковские вклады и наличные. В 2014 году в этих графах стояли только прочерки. У депутата сохраняется наличными 20 тыс. долл., 60 тыс. евро и 300 тыс. грн. В банке у него незначительный вклад в 28 тыс. грн. 13,3 тыс. евро и 146 тыс. долл. У депутата и его родственников значительный автопарк из 15 машин: есть и элитные легковые BMW и Porsche, микроавтобусы и фуры. Видимо, это связано с расширением бизнеса депутата. В 2014 году в его семье было 7 транспортных средств – 3 новые легковые иномарки, 2 грузовика и 2 фургона к ним.

Также лучше стало у Этнаровича с недвижимостью. В 2014 году у него была квартира на 22 кв. м. Теперь же он обзавелся квартирой на 65 кв. м, а его жена Светлана – на 100 кв. м. В семье Этнаровичей появилось много нежилых помещений в Одессе и Днепре, участок 4 га в Днепре, 2,3 гектара в Одессе и 1 гектар в Таирово. Зато пропал жилой дом на 518 кв. м.

Юрий Шумахер – ближайший партнер и главный дорожник Труханова – очень разбогател

Юрий Шумахер

Еще один ближайший соратник мэра Одессы – депутат Юрий Шумахер, который связан через ряд компаний и офшоров с Трухановым общим бизнесом. Речь идет о группе компаний "РОСТ", которая уже много лет выполняет большинство городских подрядов на дорожные работы в сотни миллионов гривен. Как изменилось его благосостояние за 4 года? Разница между декларациями Шумахера за 2014 м и 2018 году очень значительная. Дело в том, что 4 года назад он подал практически пустую отчетность, в которой не указал имущество и доходы своих родственников.

Так, всего за 2014 Шумахер заработал 290 тыс. грн. А в 2018 году доходы его семьи составили более 46,8 млн грн. Из них более 5 200 000 грн депутат получил от продажи имущества, а более 625 тыс. грн он подарил жене Наталье и вписал в декларацию от его имени. В 2014 году Юрий Шумахер вписал в строку декларации "дивиденды и проценты" 270 тыс. грн. В последней же он уделил больше внимания описанию своих разросшихся финансовых активов. В банках у депутата более 15 млн грн. У его жены более 1 млн 137 тыс. грн. Также Шумахер задекларировал не столь значительны счета за несколько десятков тысяч долларов и евро.

В 2014 году Шумахер задекларировал по недвижимости только жилой дом на 508 кв. м и участок на 1 тыс. кв. м, а также некое "другое недвижимое имущество" площадью 148 и 363 кв. м. Сейчас же два последних объекта из декларации исчезли, но появились: квартира на 205 и 69 квадратов, участки на 4,5 и 1 тыс. кв. м, а также несколько паркомест и маленьких подсобок. В автопарке семьи Шумахеров за 4 года добавилась новая машина. У жены политика, кроме уже имеющихся Porcshe Cayenne и Jaguar XK8, появился еще и внедорожник Range Rover Velar 2017 года.

Также у Юрия Шумахера и его жены есть 4 пары драгоценных часов, у Натальи Шумахера 3 шубы и много различных ювелирных украшений. Также у него появилась весьма серьезная доля в компании Ростдорстрой.

Василий Шкрябай – сосед Труханова по скамье подсудимых по "делу" Краян " – разбогател вместе с мамой

Василий Шкрябай

Глава еще одной очень выгодной комиссии по вопросам коммунальной собственности вместе с мэром проходил подсудимым по делу о покупке корпуса завода "Краян" по завышенной цене. В 2014 году заработал 1 млн 907 тыс. грн. Из них только 16,8 тыс. грн – зарплата. А 1 млн 862 тыс. грн он заработал при продаже авторских прав. В 2018 году его совокупные доходы упали до 1,5 млн грн. При этом его мать Валентина Бойчук за год заработала более 2 млн грн.

4 года назад в декларации не было никакой информации о его вкладах или наличных сбережениях. В 2018 году у него в банке было более 480 тыс. грн и почти 3,6 тыс. долл., 412 тыс. долл. он сохраняет наличными. У его сына Евгения есть 47 тыс. долл. и 300 тыс. грн наличными, а у мамы – 690 тыс. грн и 370 тыс. долл. В конце прошлой депутатской каденции у депутата было два дома на 27 и 93 кв. м. Сейчас у него появилось несколько офисов, а у его мамы – апартаменты на 327 и 204 кв. м, подвал почти на тысячу квадратов и два земельных участка более 500 кв. м каждый. Кроме того, Василий Шкрябай строит дом на 360 кв. м, а его мама еще один – на 260 квадратов.

Существенно расширился автопарк депутата. В 2014-м у него был "Мерседес" 2006 года, а также еще один "Мерседес" и "Лексус" у родственников. Сейчас вместо них в семейном автопарке два новых "Мерседеса" 2015 и 2016 годов, Volkswagen Jetta 2016 года, мотоцикл и мопед у сына, "ВАЗ 2101" 1983 года и "Иж Орбита" 1992 года. Кстати, владеет депутат компанией ПОЛАКС, которая построила два торговых центра в Аркадии "Гагарин Плаза".

Александр Иваницкий – владелец автосалона и партнер Шумахера – остался при своем

Александр Иваницкий

Бывший член Партии регионов владеет сетью автосалонов и по данным СМИ лоббировал застройку сквера Жанны Лябурб под Тещиным мостом. Аффилированный с Юрием Шумахером и мужем старшей дочери Труханова Андреем Сухоруковым, вместе с которыми числится учредителем авто-дилеров "Виннер-Одесса" и "Форвард авто". В 2014 году заработал почти 1,1 млн грн, за исключением небольшой зарплаты жены Юлии. В 2018 году его доходы упали до 140 тыс. грн. А вот у жены дела наоборот пошли вверх – она заработала более 7,6 тыс. грн.

Держит в банке 20 тыс. долл. и 40 тыс. грн наличными. У жены финансовые активы в 330 тыс. грн сохраняются наличными. Сильно финансовые активы семьи за 5 лет не изменились, включая то, что кто-то скоро уже 5 лет должен Иваницкому 4,4 млн грн. В семье Иваницкого, как и 4 года назад – много недвижимости. Остались те же квартиры на 59, 181, 92, 97,78, 100 и 181 кв. м. Из декларации исчезли еще две квартиры – на 43 и 101 кв. м, зато добавилась на 77,4 кв. м. Остались в собственности 11 нежилых помещений площадью от 12 до 16 кв. м, еще одно – всего 6,8 квадратов – пропало. Также у депутата раньше был земельный участок на 1 тыс. кв. м в Одессе. Теперь его нет, но появилось 640 кв. м земли в Затоке.

4 года назад Иваницкий задекларировал только один очень скромный автомобиль, который принадлежит жене, Toyota RAV4 2002 года. Сейчас к ней добавилась малолитражка Fiat Abarth 500 2016 года. Пожалуй, депутат, как председатель "экологической" комиссии ходит пешком.

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