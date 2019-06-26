Досрочные выборы в Раду: названы номера партий в бюллетенях

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку и определила номера политических партий в избирательном бюллетене на внеочередных выборах в Раду.
Так, политсилы будут размещены в следующей очередности:
"Оппозиционный блок"
"Сила и честь"
"Батьківщина"
"Патриот"
"Сила Людей"
"Оппозиционноя платформа – За жизнь"
"Партия зеленых Украины"
"Всеукраинское объединение "Факел"
"Объединение "Самопоміч"
"Европейская Солидарность"
"Украинская стратегия Гройсмана"
"Гражданская позиция"
"Социальная справедливость"
"Слуга народа"
"Сила права"
"Радикальная партия Олега Ляшко"
"Партия Шария"
"Голос"
"Независимость"
Аграрная партия Украины
ВО "Свобода"
Урна для бюллетеней
24 канал
Как сообщил OBOZREVATEL:
25 июня Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.
По последним данным опроса, в парламент могут пройти пять партий.
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