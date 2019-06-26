Досрочные выборы в Раду: названы номера партий в бюллетенях

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку и определила номера политических партий в избирательном бюллетене на внеочередных выборах в Раду.

Так, политсилы будут размещены в следующей очередности:

"Оппозиционный блок" "Сила и честь" "Батьківщина" "Патриот" "Сила Людей" "Оппозиционноя платформа – За жизнь" "Партия зеленых Украины" "Всеукраинское объединение "Факел" "Объединение "Самопоміч" "Европейская Солидарность" "Украинская стратегия Гройсмана" "Гражданская позиция" "Социальная справедливость" "Слуга народа" "Сила права" "Радикальная партия Олега Ляшко" "Партия Шария" "Голос" "Независимость" Аграрная партия Украины ВО "Свобода"

Новости В Украине подсчитали стоимость проведения выборов в Раду

Урна для бюллетеней 24 канал

Как сообщил OBOZREVATEL:

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