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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Досрочные выборы в Раду: названы номера партий в бюллетенях

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Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку и определила номера политических партий в избирательном бюллетене на внеочередных выборах в Раду.

Так, политсилы будут размещены в следующей очередности:

  1. "Оппозиционный блок"

  2. "Сила и честь"

  3. "Батьківщина"

  4. "Патриот"

  5. "Сила Людей"

  6. "Оппозиционноя платформа – За жизнь"

  7. "Партия зеленых Украины"

  8. "Всеукраинское объединение "Факел"

  9. "Объединение "Самопоміч"

  10. "Европейская Солидарность"

  11. "Украинская стратегия Гройсмана"

  12. "Гражданская позиция"

  13. "Социальная справедливость"

  14. "Слуга народа"

  15. "Сила права"

  16. "Радикальная партия Олега Ляшко"

  17. "Партия Шария"

  18. "Голос"

  19. "Независимость"

  20. Аграрная партия Украины

  21. ВО "Свобода"

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
порв Привет Зе,Бебилам-правда украины! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского НА ЗОНУ!
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Dell Alex
Dell Alex
Кожедуб ruslan, ))))))))))))))))))))))))))))))))) От же трепло ))))))))))))))))))) 1. Лично посадил? За ручку сам отвел? 2. Включаем голову. Саакашвили кем был Грузии? А когда у нас следующие выборы президента - ты в курсе? )))))))))))) Вы, ей-богу, как дети )))) Еще за "Слугу народа" поагитируйте, типа они кого-то посадят ))))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Опг зеленского и порошенко и их члены ЦИК устраняют конкурентов!
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Dell Alex
Dell Alex
Кожедуб ruslan, вот-вот )) У Зе уже ОПГ ))) Подождем, когда начнут кричать, что он "вор и барыга" ))))) Правда, самые упоротые еще долго будут жмуриться и орать "это Порох виноват!" ))))))))))))
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