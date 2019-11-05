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5 ноября • обновлено в 11:41
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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

Донбасс обменивают на Северный поток-2

1.4т

В Кремле, похоже, почти окончательно решили вернуть Украине обе каменноугольные "республики" в обмен на разрешение достроить "Северный поток-2", поскольку Берлин таки применил к Москве свой "газовый ключ". О возможности такого обмена по формуле "Донбасс на газовую трубу" я писал ещё в начале 2019 г. Теперь взглянем, что произошло с тех пор.

Северный поток-2

Северный поток-2

Комсомольская правда

Новости
Кремль ставит Зеленского перед выбором

Начнём с московских источников. Минимум с августа опальный профессор Валерий Соловей стал уверенно и настойчиво говорить о том, что возврат Украине района ОРДЛО – вопрос в Кремле уже решённый. Профессор ссылался и ссылается на свои источники в Кремле, и чтобы ему поверили приводит интересную деталь, якобы делегация от Киева сама вышла на Кремль с вопросом: что ей надо сделать, чтобы получить ОРДЛО. Кремль повторил свою старую мантра: сначала выборы, потом всё остальное, и Офис Зеленского принял это условие. По мнению Соловья, у Зеленского просто нет другого выхода, хотя аргументы профессора тут не бесспорны. В очередной раз Соловей эту версию озвучил 31 октября в московском офисе радиостанции "Свобода" в беседе с Андреем Пионтковским по скайпу.

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Фигура профессора Соловья вызывает аналогию с российским сановником и генералом армяно-грузинского происхождения Михаилом Лорис-Меликовым, который от имени и по поручению царя Александра II долго и успешно вёл переговоры с "Народной волей". Лорис-Меликов уже было договорился с ними о Конституции, о переходном либеральном правительстве и прочих приятных вещах, но в последний момент у самих "народников" что-то пошло не так и они царя взорвали. Возможно, хотели таким способом усилить свою позицию в переговорах. Определённый смысл в том был, без Александра ІІ всем было бы легче договориться.

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Историки, ни советские, ни досоветские, такой странный ход "Народной воли" при успешных переговорах убедительно объяснить не смогли. Его причина так и осталась загадкой, а ответ тех, кто его знал, массовому читателю неизвестен. Карл Маркс, который был в курсе этих переговоров и поддерживал их, тоже внятно ничего не сказал. Не буду гадать о роли спецслужб Великобритании и Германии, которые тоже могли быть в курсе дел, в том числе и через Маркса. Достаточного того, что на России сейчас лепят имидж Троцкому агента США, Ленину – агента Германии, но стойко молчат о связях Сталина с царской охранкой.

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Для нас в этой аналогии ценны два момента. Первый, на России в критические дни неизбежно появление таких посреднических фигур между властью и оппозицией, как профессор Соловей или генерал Лорис-Меликов, который по факту тоже был учёным и отнюдь не фиктивным членом Императорской академии наук. Второй, – "Не кажи "гоп", доки не перескочиш". Любая сделка может сорваться в последний момент по воле других "игроков", неучтённых факторов и его величества "Случая". В 2013 г. сначала все были уверены, что Янукович в Вильнюсе подпишет ассоциацию с ЕС, затем, что Украина одной ногой уже в "Таёжном союз", а в итоге там оказались только Янукович с Азаровым. Даже ОРДЛО в него не попало, а в Крыму до сих пор не понимают, куда это они попали, если на полуострове карты не всех российских банков обналичивают.

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Россия на обочине

Профессор Соловей, как и пропагандист Соловьёв, строго следуют инструкциям и каждый добросовестно играет свою роль. Уверенные слова Соловья о том, что ОРДЛО таки возвращают, меняют или "сливают", кому как больше нравится, вполне достойны внимания. Не только потому, что их одобрили для озвучивания в Кремле, а потому, что события их подтверждают.

1 ноября, на следующий день после беседы Соловья с Пионтковским, на ютуб-канале Калашникова появился гневный почти монолог Гиркина о предателе Путине, который "сливает" русскую землю Донбасс". Если до этого у Гиркина бывали оговорки по Фрейду – "в Украине" от глубокого погружения в тему, то 1 ноября он подчёркнуто употреблял только "малороссы". "Формулу Штаймайера" он предал такой анафеме, что казалось, Гиркин выступает в Киеве на акции "Нет капитуляции".

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Однако, у него бы другой посыл: Киев разводит Путина. Зеленский готов подписать любые обязательства, но выполнять их не собирается, что вполне устраивает путинистов. Они хотят избавиться от ноши ОРДЛО и с радостью это сделают. Потом будут картинно говорить: "Хохлам нельзя верить ни в чём, договора с ними ничего не стоят", и на этом пропагандисты ещё срубят бабла. Сами путинисты тихо получат взамен спокойствие за свои счета в зарубежных банках, доступ к Африке, доступ к ЕС через трубу "Северного потока-2" и ещё к чему-то. Мнение Гиркина: Зеленский шулер, но Путин не лох, а хуже – предатель. Продал Парижу добровольцев Донбасса и "Новороссии" за доступ к Африке и "зрада" засела в Кремле.

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Гиркин срочно вышвырнуть из Кремля "зраду" ещё не предложил, но говорил твёрдо, искренне и горячо. По сути он передал "Привет" путинистам от тех "башен", которые требуют идти до победного конца в атомном раю и никаких "формул Штайнмайера". Только танки и "Грады", всё сравнять с землёй. Путина тоже, если не будет нас слушать. Из Москвы потянуло сюжетом – хунта против клики.

Явный нервный срыв Гиркина в адрес Кремля полностью подтверждает слова Соловья о возврате Донбасса. Решение в Кремле принято, и это перестало быть тайной для всех его "башен". Окончательно принято после того, как 30 октября Дания разрешила прокладку трубы СП-2 у острова Борнхольм.

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Наследник Путин

Лавров ещё в июле летал в Копенгаген, чтобы уговорить датчан, но вернулся ни с чем и сильно на них обиженный. В сентябре-октябре путинисты устроили всем "выволочку" в Кремле, от которой на поверхность 2 октября всплыло клятвенное заверение "Газпрома" о том, что он готов закончить "Поток" за 4-5 недель, если, на то будет воля партии и Дании. Когда "Газпром" узнал о разрешении Дании, то в тот же день известил, что готов стройку закончить за пять недель, как и клялся, но не все работы, и вообще лучше не спешить.

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Данию уговорил не Лавров, а Германия и Франция, которые "привязали" разрешение Дании к подвижкам с возвращением Донбасса и приложили к нему график с датами, или как это ещё называют – "дорожную карту". Оттуда и дата 2 сентября для первого обмена пленными, которую Кремль хоть и сдвинул на 7 сентября, но выдержал. Дальше – больше.

Обоюдное подписание в Минске "формулы Штаймаера", отвод на отдельных участках войск от линии фронта, – и всё это при олимпийском спокойствии и словах одобрения из Берлина и отчасти из Парижа. Лично Франции вообще нет никакого дела до газа из РФ, она им не пользуется, – это тема Германии. У Парижа свои темы и рычаги давления на Кремль, включая и всеми любимую Африку. В Офисе у Зеленского тоже ввели древнего "кавэнщика" Сивохо из Донецка в СНБО, и он не скрывает, что готовится к проведению выборов в ОРДЛО. Если в Донецке проголосовали за "эмэмщика" Пушилина, то почему бы не проголосовать за Сивохо. Он, по крайней мере, весёлый и находчивый. На "бабки" тоже никого, вроде как, не разводил, в отличие от "МММ" и Пушилина. Сурков похоже, тоже ездил в Донецк, чтобы тихо проинструктировать местных как правильно "слиться". Кому как не Дудаеву-Суркову, певцу путинизма, такое можно поручить?

Продвижение трубы СП-2 к её включению в газотранспортную систему ЕС поставлено в прямую зависимость от того, как быстро Россия будет возвращать Украине те районы на востоке, которые она оккупировала. "Дорожная карта" есть, отдельные сроки и детали в ней могут "плавать", но в целом процесс обмена рассчитывают закончить весной, если не помешает уйма факторов.

Донбасс возвращают в обмен на трубу, а не на смягчение санкций, – это то, о чём не говорит Соловей. Санкции ввели за Крым, и снимать их будут тоже по его возвращению. Соловей лукавит или не в курсе, когда говорит, что Киев обратился к Москве с вопросом: что нам сделать, чтобы вы вернули нашу территорию. Украина не имеет выхода к Балтике и доступа к СП-2, а потому не может сама продвигать схему по обмену трубы на Донбасс.

Факторов, которые могут сорвать эту сделку, действительно очень много. Один из них выполняет функцию инструмента контроля за её ходом, и он в руках Дании. "Газпром" и после получения разрешения может начать работы на СП-2 только не раньше 27 ноября, когда истечёт срок подачи апелляции на эту стройку датскими экологами. Апелляцию они, вероятнее всего, подадут, так как для этого есть очень веская причина – химическое оружие Третьего Рейха, затопленное в 1947-1948 гг. Сталиным возле острова Борнхольм.

Насыпано его там достаточно "густо". Подробный отчёт о ситуации и карты есть у анонимного автора с сайта "Інформаційний спротив". Датские экологи и военные тоже располагают данной информацией, раз она появилась на украинском сайте, близком к ВСУ. Сотрудничество с НАТО идёт, несмотря на то, что Орбан вставляет палки, и носится с закарпатскими венграми как Гитлер с судетскими немцами.

Прокладка газопровода предусматривает "земляные" работы по уплотнению грунта на дне, что и беспокоит датских экологов. Встреча российского трубоукладчика со снарядом, начинённым ипритом и неизвестно чем, может иметь труднопредсказуемые последствия. Разумеется, для трубоукладчика, который превратится в трупоукладчик, покрывающий гладь моря дохлой рыбой.

Экологическая катастрофа, пусть и локальная, вблизи берегов Дании и Германии этим странам не нужна, но московиты с упорством, достойным лучшего применения, хотят именно там проложить свою трубу. Была бы на их пути пирамида Хеопса, они бы и сквозь неё протянули трубу, лишь бы на зло Украине. Привязка СП-2 к выводу российских войск с Донбасса вызвана имперской агрессивностью Москвы, но химическое оружие на дне – это фактор, влияющий на его прокладку независимо от того, стреляют в Донецке или нет.

Таких факторов еще очень много. Тот же Трамп, который как крупный бизнесмен не может понять, как "Газпром" хочет окупить затраты на СП-2. Для Трампа-бизнесмена это деньги, утопленные в море. Для Трампа-политика это злостные козни Москвы, и фактор Трампа давит на СП-2 ещё больше, чем снаряды с ипритом на дне.

Процесс обмена Донбасса на СП-2 вошёл в активную фазу, но это отнюдь не означает, что он будет доведен до завершения. На данный момент эту вероятность можно оценить, как 55 к 45, почему столь сильно возмущён Гиркин и те лица из разных "башен", которые ему покровительствуют. Нельзя исключать, что они попытаются процесс сорвать и будет как у Лорис-Меликова с "народниками", – вроде как об о всё договорились, а тут тебе на – царя взорвали и все договорённости пошли прахом.

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Автор
Сергей Климовский Сергей Климовский
Персоны
Владимир Путин Игорь Гиркин (Стрелков) Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Северный поток - 2
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Igor
Ivanov Igor
"В Кремле, похоже, почти окончательно решили вернуть Украине обе каменноугольные "республики". Эстонцы, блин! Это было решено ещё в 2014 году. Об этом Путин говорил. Это записано в двух Минских соглашениях.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Сразу вспоминается стихотворения "Бородино" Лермонтова. Есть там такие строчки: "Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи оружий..." Это вот как раз про автора.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
И снова проходил мимо, "... слились в протяжный вой". Это то что мы непрерывно слышим с Украины.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
*орудий конечно.
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