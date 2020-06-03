"Должны выполнить": Криклий напомнил Раде об обязательствах перед ЕС

Подписав Соглашение об ассоциации "Украина-ЕС", государство получило ряд обязательств, и оно должно их выполнить. Евроинтеграционное направление – должно быть одним из главных в области инфраструктуры. Об этом заявил министр инфраструктуры, сообщает "Европейская правда".

Украина должна имплементировать 44 директивы и 13 регламентов ЕС в сфере транспорта и оказания услуг почтовой связи. Также 13 директив и три регламента в сфере морского и внутреннего водного транспорта. За выполнением задач следит учрежденная правительством онлайн-система " Пульс Соглашения ".

В 2017-2019 годах министерство выполнило в среднем 14% от запланированного на год. Как сообщил Криклий, за три месяца 2020 года вышли на результат 25%, .

Законопроекты о внутреннем водном и железнодорожном транспорте, изменения в сфере перевозки опасных грузов, законопроекты о почтовой связи, об общественно важных услугах по перевозке пассажиров и мультимодальные перевозки, изменения по урегулированию рынка услуг автомобильного транспорта и изменения в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств – приоритетные для министерства. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта из восьми.

Министр отметил, что законопроект о внутреннем водном транспорте включает имплементационные нормы пяти основных европейских директив. Они касаются систем фрахтования и ценообразования на национальном и международном внутреннем водном транспорте, доступа к перевозке грузов и взаимного признания дипломов.

Законопроект "О железнодорожном транспорте Украины" позволит заменить неэффективные правила функционирования железной дороги на открытый рынок железнодорожных перевозок с прозрачными и равными условиями для бизнеса и качественными услугами для пассажиров.

Законопроект о почтовой связи создаст равные условия на рынке для всех участников и максимально упростит ценообразование и продуктовый ряд для потребителей. С принятием этого закона к работе на почте наконец смогут присоединиться люди с инвалидностью.

Изменения по урегулированию рынка услуг автомобильного транспорта будут способствовать уменьшению количества ДТП с участием транспорта, перевозящего пассажиров или грузы.

Также, по словам Криклия, сейчас идет работа над тем, чтобы как можно быстрее реки Днепр, Южный Буг и украинская часть Дуная стали неотъемлемым элементом европейской сети внутренних водных путей. Мы стремимся к реализации всех проектов, предусмотренных Индикативным инвестиционным планом TEN-T. А это 4800 км дорог и железнодорожных путей, 6 современных портов и 11 логистических центров в Украине.

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