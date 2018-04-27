"Должен иметь четкую сферу": Яценюк предостерег президента от судьбы Путина

Бывший премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк предложил забрать у президента некоторые полномочия, оставив ему сферу национальной безопасности и внешней политики.

"Выступаю за то, чтобы в стране был президент Украины как глава государства, гарант украинской Конституции, избранный на прямых национальных выборах. Но этот президент должен иметь четкую сферу ответственности. Чтобы он понимал: парламент – это не подразделение Администрации президента, а Кабинет министров – не ее хозяйственное управление", – сказал он в интервью "Фокусу", передает пресс-служба "Народного фронта".

Яценюк считает, что от одного человека не может зависеть судьба демократического государства. В противовес он напомнил о ситуации в России и Северной Корее.

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"Не может от одного человека зависеть судьба целого государства. Я не знаю ни одной демократии, где так. Знаю Российскую Федерацию, где от одного Путина и от его ближайшего окружения зависит судьба многомиллионной страны. Знаю еще Ким Чен Ына в Северной Корее. Мы куда идем?" – отметил он.

По словам Яценюка, президенту нужно оставить внешнюю политику и силы безопасности.

"Президент должен иметь четкую сферу ответственности. В первую очередь это ответ на сегодняшний вызов Украине – национальная безопасность, оборона и восстановление территориальной целостности государства. То есть армия, внешняя политика и силы безопасности. Все. Глава государства не должен заниматься госкомпаниями, энергетикой, антимонопольным законодательством и тому подобное. Потому что тогда возникает вопрос: а зачем правительство", – пояснил он.

Тем временем, по его мнению, у президента должна остаться роль национального арбитра.

"Главе государства необходимы полномочия по внесению резолюции о недоверии Кабинету министров на конституционных основаниях. Также – полномочия по роспуску парламента, но тоже исключительно на конституционных основаниях, а не с политической мотивацией. К тому же у президента должно быть право вето на те законы, которые не соответствуют Конституции и законодательным актам", – отметил глава НФ.

Напомним, фракция Яценюка добивается перераспределения полномочий президента в пользу парламента и правительства с осени 2017 года. 10 ноября 2017 года "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" вышли из переговоров по объединению в единую политическую силу.

На следующий день Яценюк заявил, что НФ собирается самостоятельно пойти на парламентские и президентские выборы в 2019 году, потому что его партии "есть, что сказать".

В марте 2018 года Порошенко заявил, что хочет внести изменения в Конституцию, закрепив европейскую и евроатлантическую интеграцию. 7 апреля рабочая группа Конституционной комиссии презентовала текст предлагаемых изменений в Основной закон в части Автономной Республики Крым.

Как сообщал "Обозреватель", согласно последним результатам опроса, 26 апреля были обозначены фавориты ближайших президентских выборов в Украине.