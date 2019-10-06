"Там стабильнее!" Добкин похвалил Россию за оккупацию Крыма

Скандальный народный депутат Украины VIII созыва, глава партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин цинично заявил, что Крым живет стабильнее в российской оккупации, чем в Украине.

Кроме того, он подчеркнул, что никто на захваченном страной-агрессором полуострове якобы не хочет возвращаться в Украину. Такую пророссийскую риторику одиозный политик озвучил в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Михаил Добкин Скриншот видео

"Люди должны захотеть вернуться в Украину. Я пока не вижу, чего им хотеть здесь. У них там несладко, но по крайней мере чуть получше, чем здесь. Уверен! Стабильнее. Потому что у нас на сегодняшний момент государство болт большой забило на всех людей, которые без государства прожить не могут. А Россия в этом плане, хорошо это или плохо, она покупает лояльное отношение своих сограждан путем продуманной и эффективной социальной политики. Она, правда, держится не на возможностях экономики, а на возможностях ресурсных. Но это их дело, это им с этим жить", – высказался Добкин.

В свою очередь Соколова уточнила у него, был ли он в оккупированном Крыму, раз имеет такие познания. Скандальный политик ответил, что не был, но сослался на якобы свидетельства своих друзей-бизнесменов.

"Я в Крыму не был с 2014 года, с того момента, как он перестал быть украинским. Вы считаете, что у меня не осталось там друзей? В Украину особо никто не хочет. Это не бюджетники, это бизнесмены, но это средний бизнес, они не хватают звезды", – подчеркнул он.

Кроме того, Добкин заверил, что с оккупационными "властями" Крыма якобы невозможны коррупционные "договорняки", что вызывает у него восхищение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Добкин поскандалил с Соколовой, обозвав ее и сторонников пятого президента Украины Петра Порошенко матерными словами. Кроме того, он перешел на открытые угрозы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!