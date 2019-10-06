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6 октября • обновлено в 13:40
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"Там стабильнее!" Добкин похвалил Россию за оккупацию Крыма

3.2т Читать материал на украинском

Скандальный народный депутат Украины VIII созыва, глава партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин цинично заявил, что Крым живет стабильнее в российской оккупации, чем в Украине.

Кроме того, он подчеркнул, что никто на захваченном страной-агрессором полуострове якобы не хочет возвращаться в Украину. Такую пророссийскую риторику одиозный политик озвучил в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Михаил Добкин

Михаил Добкин

Скриншот видео

"Люди должны захотеть вернуться в Украину. Я пока не вижу, чего им хотеть здесь. У них там несладко, но по крайней мере чуть получше, чем здесь. Уверен! Стабильнее. Потому что у нас на сегодняшний момент государство болт большой забило на всех людей, которые без государства прожить не могут. А Россия в этом плане, хорошо это или плохо, она покупает лояльное отношение своих сограждан путем продуманной и эффективной социальной политики. Она, правда, держится не на возможностях экономики, а на возможностях ресурсных. Но это их дело, это им с этим жить", – высказался Добкин.

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Теперь не друг? Добкин пытался въехать в Россию, но его прогнали

В свою очередь Соколова уточнила у него, был ли он в оккупированном Крыму, раз имеет такие познания. Скандальный политик ответил, что не был, но сослался на якобы свидетельства своих друзей-бизнесменов.

"Я в Крыму не был с 2014 года, с того момента, как он перестал быть украинским. Вы считаете, что у меня не осталось там друзей? В Украину особо никто не хочет. Это не бюджетники, это бизнесмены, но это средний бизнес, они не хватают звезды", – подчеркнул он.

Кроме того, Добкин заверил, что с оккупационными "властями" Крыма якобы невозможны коррупционные "договорняки", что вызывает у него восхищение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Добкин поскандалил с Соколовой, обозвав ее и сторонников пятого президента Украины Петра Порошенко матерными словами. Кроме того, он перешел на открытые угрозы.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Михаил Добкин Янина Соколова
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Анатолий Ш. на своём канале в последнем ролике наглядно показал, как шоколадная подстилка свЯнина Соколовская склеила это интервью и как она манипулирует мозжечком вислоухих. Рекомендую вислоухим к просмотру, чтоб понимать , как им вырезают остатки мозгов подобные свЯнины. Чтоб довести окончательно до состояния отупевшего скота, которому можно в череп закладывать любые установки.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
70% ВВП (стабильности) в бензоколонке держится за счет нефти, эпоха которой подходит к концу. Когда нефть перестанет иметь сегодняшний вес в мире, в лучшем случае бензоколонка трансформируется в КНДР, но скорее всего там будет сегодняшняя Сирия! Так что собирай манатки бобкин, и вали в свою стабильную гавонь, и советую побыстрее это делать, а то можешь не успеть насладится стабильностью!))
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Мир Миру
Мир Миру
Чим дядько засмучений? Думки про роботу замучили? То треба постійно займатися спортом, своєчасно харчуватись і відвідувати музеї. І робити все це стабільно.
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