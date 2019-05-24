После публикации моей предыдущей статьи на сайте OBOZREVATEL про тотальную коррупцию в работе Харьковской городской исполнительной власти во главе с Кернесом, я увидел довольно много разных комментариев.

Радует, что очень многих интересуют реалии нашего Харькова.

Среди них было много читателей, которые понимая ситуацию, сложившуюся в Харькове за годы "царствования Кернеса", поддержали меня и также уверены, что город нужно спасать. Но были и такие, которые считают "да он ворует, но он что-то делает" и что критиковать умеют многие....

Новости Коррупцию в Харькове возглавляет Кернес

Спасибо тем, кто меня поддержал!

А для тех, кто верит в "правильные намерения" Кернеса хочу сказать, что я всегда живу по принципу: "критикуя - предлагай".

Ведь на самом деле наш Харьков нужно спасать от бесконечных многомиллиардных убытков и огромных кредитов! Город Харьков за время "царствования" Кернеса стремительно катится к банкротству.

Харьков

В 2017-м году, завершая обучение в Академии Государственного управления при Президенте Украины, я не случайно выбрал тему своей магистерской работы связанную именно с темой публичного управления в жилищно-коммунальной сфере нашего Харькова.

И на XIX Международном научном конгрессе, прошедшем 19 апреля сего года в Харькове, в своей статье я, используя материалы, которые я использовал при изучении ситуации в Харькове, я предложил некоторые пути решения.

Пути совершенствования работы коммунальных предприятий города Харькова

Сегодня исполнительная власть города Харькова все сферы жизнедеятельности осуществляет посредством Коммунальных предприятий. Их на сегодняшний день насчитывается около сотни.

Но практически все эти предприятия вот уже много лет являются убыточными.

Это означает, что в бюджет города не поступает ни копейки от работы этих Коммунальных предприятий. И более того, ежегодно эти же предприятия датируются из городского бюджета на десятки и сотни миллионов гривен.

По самым приблизительным подсчётам такая работа приносит бюджету города Харькова ежегодный убыток в размере более трёх миллиардов гривен.

Такая ситуация недопустима в условиях децентрализации и не позволяет обеспечению нормальной жизнедеятельности города и бесперебойной работы инфраструктурных объектов. Отсюда и появляются "недоремонты" жилого фонда и магистральных сетей, что приводит к крупным авариям и катастрофичному положению в жилых домах . Аналогичная ситуация сегодня и в сфере городского транспорта. Здесь повышение тарифов на проезд никак не отражается на увеличении заработной платы сотрудников предприятий и комфортной перевозке пассажиров.

Изучая пути решения этих проблем, я в своей магистерской работе "Публичное управление развитием жилищно-коммунальной сферы региона" предложил некоторые пути решения.

Считаю, что необходимы разработка и внедрение целевых программ, механизмов привлечения инвестиций и управления, учитывая особенности и направления деятельности предприятий.

Необходимость активного участия Государства в процессе реформирования и обеспечения устойчивого функционирования сферы ЖКХ, определяется тем, что отрасль есть не просто одним из секторов экономики, но и сферой жизнеобеспечения, которая обуславливает национальную безопасность.

В результате магистерского исследования можно сделать вывод, что концессия является современным и затребованным инструментом привлечения инвестиций, с помощью которого можно обеспечить решение многих социальных проблем города, меняя схему финансирования развития инфраструктуры и технического переоснащения Коммунальных объектов. Обязательным условием достижения наилучшего результата взаимодействия представителей частного бизнеса и местного органа власти есть должное соблюдение принципов концессионной деятельности.

Одним из определяющих заданий центральной и местной исполнительной власти и органов местного самоуправления должно стать обеспечение комплексного выполнения программы реформирования ЖКХ. Инструментом решения насущных и острых проблем должны стать: система целевых программ, инвестиционный менеджмент и новые механизмы управления. На сегодняшний момент в реальной практике организации предприятий ЖКХ и программах их развития не учитываются должным образом достижения отечественной и мировой науки публичного управления.

В заключении хочу сделать акцент на одной очень важной проблеме...

Кернес!

До тех пор, пока именно Кернес будет "править бал"в нашем городе, все мои наработки и планы осуществить, практически невозможно.

Не пойдут инвесторы в наш город, именно потому, что Кернес - городской голова. Да и самому Кернесу инвесторы здесь не нужны.

Это лишит его возможности списывать в никуда миллиарды бюджетных гривен и получать сверхприбыли в свой бездонный карман.

Именно потому я хочу донести до каждого Харьковчанина, что с эпохой Кернеса, эпохой -"ворует, но что-то делает" пришло время заканчивать!

Как можно спасти Харьков от банкротства и сделать его действительно Европейским городом я знаю и готов делиться своими знаниями с каждым, кто болеет за наш Любимый Город!

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!