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Диалога с сепаратистами не будет: Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

12.9тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит завершение войны на Донбассе благодаря соблюдению Минских соглашений и переговоров в "нормандском формате".

Об этом украинский глава сказал на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает пресс-служба администрации президента. В то же время Зеленский подчеркнул, что вести переговоры с террористами не будет.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", – отметил он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Установление мира на Донбассе президент назвал своим приоритетом. "Это моя позиция – как человека и как президента. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день", – сказал он.

Глава страны призвал международных партнеров сохранять дипломатическое и санкционное давление на Россию ради возвращения полного суверенитета Украины, возвращения Крыма и прекращения войны на Донбассе.

"Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс – бикфордов шнур", – сказал Зеленский.

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Президент назвал своими главными задачами завершения войны на востоке страны и возвращение под контроль Украины оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного РФ Крыма.

"Я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Он будет иметь слишком высокую цену, в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру – это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить. И очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в "Большой семерке" будет способствовать этому вопросу", – сказал Зеленский.

Зеленский и Макрон

Зеленский и Макрон

president.gov.ua

В свою очередь Макрон отметил необходимость мирных переговоров. "Мы снова хотим стать на путь "минского формата" для того, чтобы Украина вернулась к миру. Я уверяю, что я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении и также в диалоге с Россией", – сказал президент Французской Республики.

"Когда наступит момент, Франция готова провести заседание "нормандского формата" для того, чтобы поддержать выполнение обязательств. Но к тому нам нужно в ближайшее время иметь определенные жесты, шаги, которые подтвердили бы намерение выполнять эти обязательства", – добавил Макрон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли в Париж (Франция) 17 июня с однодневным официальным визитом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате", однако начать их с "чистого листа" не получится.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что "нормандскому формату" переговоров по ситуации в Украине нужен новый импульс и новые встречи на различных уровнях.

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Темы
Война на ДонбассеАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтМирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
Место
ФранцияПариж
Теги
УкраинаНовости Донбассанормандский формат
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Федоров Федор
Федоров Федор
""Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате ".....А минские договоренности как раз прямо и предполагают такой диалог.Ибо стороны этих соглашений - Киев и ЛДНР.А Россия ,Франция и Германия являются гарантами.Как можно относится к президенту,который делает взаимоисключающие заявления?
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
З сепаратистами? Знову гра в кремлівську термінологію? Немає там сепаратистів. Там - терористи РФ. Яких фінансує, озброює, постачає РФ. Якими повністю керує РФ. Які на фіг сепаратисти? Узеленські поступово привчають українців до кремлівського варіанту.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Костюк Олександр, Так иди ,фи дор , и воюй! Чего ты дома сидишь? Сегодня глава генштаба ВСУ Хомчак сказал : "Военные бегут из ВСУ.." Ты кем воевать собираешься?
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Смешно...что оно могло сделать ?
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