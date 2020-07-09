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У Порошенко назвали фейком "пленки" Деркача о "диверсантах" в Крыму и "путче"

Obozrevatel
Obozrevatel
Политика
3,6 т.

  • Внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал новую серию "пленок"

  • В них якобы фигурирует голос Порошенко, Байдена и Путина

  • На записях, по версии Деркача, обсуждается диверсия украинских спецслужб в Крыму, ситуация на Донбассе и скандал вокруг Манафорта

  • В "Европейской солидарности" скандальные заявления назвали фейком и происками врагов из Кремля

Деркач обнародовал новые пленки о якобы Порошенко

Деркач обнародовал новые пленки о якобы Порошенко.

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач, известный своей пророссийской позицией, и скандальный экс-прокурор Константин Кулик, который имеет славу ставленника олигархов, обнародовали очередную порцию якобы "пленок" с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Это произошло во время пресс-конференции 9 июля. В частности, на мероприятии спикеры заявили о якобы организации "диверсии" украинскими спецслужбами в 2016 году в Крыму, переговорах Порошенко с российским президентом Владимиром Путиным и громком деле Манафорта. OBOZREVATEL предлагает читателям подборку самых скандальных заявлений с пресс-конференции Деркача.

"Диверсия" в Крыму и "путч"

Деркач заявил, что якобы владеет записью разговора Порошенко и Байдена, в которой они обсуждают совершение диверсии во временно оккупированном Крыму в августе 2016 года.

"Эти действия оставили меня и президента очень обеспокоенными. Я должен сказать ему, что вы приняли все соответствующие меры для предотвращения возникновения подобных инцидентов. Глава вашей военной разведки получил сигнал от нас о нашем категорическом неприятии запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России. И я знаю, что Крым – это Украина, и он незаконно оккупирован", – говорит на "пленках" человек с голосом, похожим на экс-вице-президента США, отмечая, что такие события усиливают риск эскалации.

пленки Деркача

пленки Деркача

пленки Деркача

пленки Деркача

пленки Деркача

пленки Деркача

пленки Деркача

Со своей стороны другой фигурант записи, которого Деркач называет пятым президентом Украины, обещает не допустить повторения таких шагов и объясняет свою стратегию взаимодействия якобы с руководством разведки.

"Это случилось, когда я был с визитом в Юго-Восточной Азии. Мы предприняли важные меры, которые сделают невозможным возникновение подобной ситуации в будущем. Единственной причиной, почему мы не увольняем с занимаемой должности начальника ГУР МОУ, является то, что мне не нравится идея сделать это просто сейчас. Ведь любой сможет толковать это как признание ответственности", – слышно на записи.

пленки Деркача

пленки Деркача

пленки Деркача

пленки Деркача

По словам Деркача, в диалоге якобы говорится о бывшем главе ГУР МОУ Валерии Кондратюке, которого в июне 2020 года действующий президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки и включил в состав СНБО.

По убеждению пророссийского нардепа, разведчик якобы специально проник в окружение Зеленского при содействии США, чтобы осенью 2020 года помочь в организации "госпереворота" в Украине.

Переговоры с Путиным. Но с Путиным ли?

Деркач также включил аудиозапись, датированную 30 апреля 2015 года. На ней, по его утверждениям, Порошенко и Путин обсуждали переговоры в Минске, перспективы введения миротворцев ООН на Донбасс и экономический упадок в ОРДЛО.

"Как у вас внутри? Вы справляетесь со всем?" – обращается к визави якобы Путин.

пленки Деркача

"Справляюсь. Чем дальше – тем легче. Потому что уже выстраивается какая-то вертикаль. Ведь, когда я пришел, было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать совсем непросто", – отвечает голос на другом конце.

пленки Деркача

пленки Деркача

пленки Деркача

Впрочем, стоит отметить, что голос "Путина" на обнародованных "пленках" лишь отдаленно напоминает голос российского президента – существенно отличается интонация и тембр.

Скандал вокруг Манафорта

Деркач заявил, что в обнародованных им "пленках" якобы есть подтверждение того, что Порошенко знал о публикации "амбарной книги" Партии регионов, где фигурировал скандально известный Пол Манафорт.

Напомним, в США его осудили на 7,5 лет за лоббистскую деятельность в Украине в команде экс-президента-беглеца Виктора Януковича. После сотрудничества с ним Манафорт был главой избирательного штаба Дональда Трампа.

"И еще одна вещь, только как шутка. Мы опубликовали документы бывшей Партии регионов. Как я понял, один из ключевых советников Трампа Пол Манафорт подал в отставку сегодня? И, по-моему, было плохой идеей взять советника Януковича в команду Трампа", – говорит на записи голос, похожий на Порошенко.

Скандал с Манафортом

Скандал с Манафортом

"Да, думаю, он поедет обратно в Россию", – отвечает ему собеседник.

В этом диалоге Деркач увидел признаки вмешательства бывшего руководства Украины в американские выборы.

Скандал с Манафортом

Реакция "ЕС"

В пресс-службе "Европейской солидарности" отреагировали на провокационные заявления Деркача и Кулика и назвали их местью Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля.

"В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата". "Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, – из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", – отметили в политической силе.

В "ЕС" также подчеркнули, что о том, как на самом деле проходили переговоры Порошенко с Путиным, рассказал один из очевидцев, бывший президент Франции Франсуа Олланд.

"Держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции. Много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга. Порошенко оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны", – процитировали слова европейского политика.

Что же касается якобы разговора с Путиным в 2015 году, обнародованного на "пленках", то ее в окружении пятого президента Украины назвали фейковой и не главной на последней пресс-конференции Деркача и Кулика.

"Они – участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятию с России ответственности за агрессию и перекладывания ее на Украину. Именно это кроется в призыве Кулика к гражданам подавать иск не против Путина, а против Порошенко. Слова Кулика красноречиво коррелируют с предыдущим заявлением генерального прокурора Венедиктовой о том, будто граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко", – уверены в партии.

В "ЕС" заявили, что юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против политика, который якобы виноват в потере ими имущества.

"И пресс-конференция Деркача – Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков – часть спецоперации московской агентуры по навязыванию российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за нее украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко", – резюмировали в "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • первая серия "пленок" Деркача была обнародована 20 мая. В них говорилось якобы о требовании от Байдена уволить экс-генпрокурора Виктора Шокина, оказать влияние на парламент ради перестановок в правительстве, а также обсуждался вопрос национализации ПриватБанка.

  • Тогда Порошенко отреагировал на скандальные обвинения в свой адрес, назвав их происками "пятой колонны" Кремля, которая начала масштабную спецоперацию против Украины.

  • По словам политика, через втягивание в предвыборную борьбу в США враг пытается подорвать двухпартийную поддержку Украины Вашингтоном.

  • 22 июня Деркач устроил очередную пресс-конференцию, где обнародовал вторую часть своих "пленок".

  • В них якобы обсуждался беглый экс-нардеп Александр Онищенко, судьба бывшего главы правительства Арсения Яценюка, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, сотрудничество с МВФ и соответствующие реформы, а также резонансное дело "Бурисмы".

  • Порошенко в который раз назвал очередные "пленки Деркача" диверсией пророссийских сил. В связи с этим он призвал украинскую власть прекратить смотреть сквозь пальцы на преступления "пятой колонны" и осознать необходимость решительного противодействия ей.

УкраинаРоссийско-украинский конфликтАннексия КрымаПол МанафортКонстантин КуликАндрей ДеркачДжо БайденПетр ПорошенкоВладимир Путин
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