"Деньги в распоряжении президента": в "ЕС" обратились к Зеленскому из-за финансирования образования

В партии "Европейская солидарность" требуют вернуть расходы на Институт книги, Малую академию наук и детское образование и уменьшить на СНБО.

Об этом сказал народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий с трибуны парламента. Он выступил против сокращения финансирования Малой академии наук.

"Академия наук дала многим молодым людям путевку в жизнь, помогла структурно мыслить, заниматься наукой, побеждать на конференциях и олимпиадах. Когда я открываю этот бюджет и вижу, что на Малую академию наук уменьшено финансирование на 27 миллионов гривен, я не понимаю почему, это не такие уж большие деньги. Эти Малые академии наук есть по всей Украине, они финансируются местными бюджетами, но из центрального бюджета дети могут ехать на олимпиады, конференции за границу, получать специальное обучение, все это уменьшено и вычеркнуто из бюджета", – сказал он.

Также, по словам Княжицкого, на 30 миллионов гривен уменьшено финансирование на украинский Институт книги.

Николай Княжицкий пресс-служба партии Европейская солидарность

"Сейчас проходит Львовская книжная ярмарка, это делает Украинский институт книги. Зато, когда я вижу, что 26 миллиардов гривен выделяется на СНБО и понимаю, что главой СНБО является президент Украины, то есть это средства, которые по сути поступают в его личное распоряжение" , – отметил Княжицкий.

Он обратился к президенту с просьбой вернуть средства в Институт книги, Малую академию наук и детское образование.

"Единственное, что мне остается, если правительство хочет уменьшить эти небольшие расходы на культуру и образование, это обратиться к президенту Украины и попросить: "Господин Президент, я понимаю, что вы думаете, что за вас голосовали те, кто смотрит телевизор, но среди них было много и тех, кто читает книги, и хочет, чтобы их дети имели нормальное образование. Поэтому я прошу вернуть расходы на Институт книги, на Малую академию наук и детское образование", – добавил Княжицкий.

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

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