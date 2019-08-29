"Демократия в действии": в новой Раде случился первый скандал с журналистами

В первый день Верховной Рады Украины 9-го созыва в кулуары на втором этаже не пустили журналистов. Кроме того, очередь растянулась на сотни метров перед входом в здание.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, было объявлено, что представителей прессы допустят в кулуары после официальной торжественной части, где народные депутаты примут присягу на верность народу Украины.

На препятствие деятельности пожаловался в Facebook и журналист издания "Неделя" Станислав Козлюк.

"Рада нового созыва. В кулуары второго этажа сегодня не пускают. И неизвестно, будут ли пускать. Демократия в действии", — пишет он.

Козлюк добавил, что у ложи прессы для журналистов поставили дополнительные стулья.

Как сообщал OBOZREVATEL, на четверг, 29 августа, намечено первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесут торжественную присягу и получат мандаты. Заседание было анонсировано на 10:00, однако вовремя не началось.

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