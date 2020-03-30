I. Euronews. Выпуск новостей

"Объятые ледяным страхом и паникой люди стреляют в своих соседей, заподозрив их в заражении вирусом. Больницы превратились в осаждаемые крепости, отбивающиеся от больных и их близких, не в состоянии им помочь. На карте не осталось ни одной страны, не охваченной беспощадной эпидемией. Отчаявшиеся люди выходят на улицы из неотапливаемых квартир. Масштабные акции протеста, как правило, перерастают в погромы и грабежи. Обезумевшие толпы безжалостно расправляются с представителями власти, пытающимися обеспечить хоть какой-то порядок.

<...>

Руководство Европейского Союза объявило о начале всеобщей вакцинации. Но поставленных с фармпредприятий Международного научного центра вакцин катастрофически не хватает. Учитывая высокую стоимость производства вакцины, фармакологический концерн МНЦ обменивает их исключительно на золото из резервов европейских государств. Правительства Франции, Германии и Испании обратились к гражданам, желающим получить вакцину вне очереди, с предложением пополнить национальные золотовалютные резервы изделиями из драгметалла. Возмущение и беспорядки, вызванные этим обращением, а также объявленная профсоюзами бессрочная забастовка с требованием немедленной бесплатной вакцинации приведет, по мнению аналитиков, в ближайшие дни к падению правительств в этих самых мощных государствах Европы.

Но в странах, где правительства сразу пошли по пути бесплатной вакцинации, возникли не меньшие беспорядки и сложности из-за огромных очередей и дефицита вакцины. Пункты вакцинации разгромлены толпами людей, обезумевших от выпавших на их долю испытаний. Они не верят властям, боятся и не хотят ждать неделями своей очереди за спасительным лекарством.

<...> Ведущие медики ВОЗ просят людей удержаться от участия в массовых акциях протеста и любых других многолюдных мероприятиях, а также не создавать ажиотажа, очередей и ждать вызова на вакцинацию дома. Но этих призывов и предупреждений никто уже не слышит.

<...> Единственным относительно стабильным местом в Европе эксперты называют Украину. Все привыкли относиться к Украине как к политически и экономически проблемному государству Восточной Европы. Но возглавивший Комитет по чрезвычайному положению, сконцентрировавший всю полноту власти в стране генерал армии Деев смог жесткими мерами удержать государство от сползания к хаосу, пресечь беспорядки и сохранить элементарный порядок. Даже небывалая жара и сменившие ее морозы не так беспощадны к Украине, как к ее европейским соседям.

Эксперты сходятся во мнении, что опыт и методы работы генерала Деева по поддержанию порядка в стране должны быть изучены европейскими правительствами. Хотя многие из них считают, что бесхребетные, избалованные благополучием и беспомощные в нынешних условиях политики Европы будут не в состоянии их реализовать".

Это (включая заголовок про Евроньюс) — фрагмент вышедшей в 2012-м (!!!) году книги Александра Турчинова (впоследствии — и. о. Президента Украины) "Пришествие". Там грипп назывался ЛАЮЩИЙ. Еще говорилось о "невыносимо" теплой погоде, экономических катаклизмах — скачках валют и цен на все виды топлива, кризисе неплатежей и пр.

Но финал там — хороший. Даже более. Просто — не для всех...

II. Іспит испытанием

Так вот, я сейчас не о предсказаниях. В конце концов, достаточно точные пророчества исчисляются сотнями, если не тысячами: гибель "Титаника", например, тоже была, как известно, предсказана, причем с подробностями, еще за 14 лет "до того как" — в романе совсем не популярного американского фантаста Моргана Робертсона "Тщетность" (1898 г.), где самая заметная неточность была такая: у автора судно называлось просто "Титан" (без "ик"), остальное же в основном совпало. Поэтому я — не об эзотерике и не о сверхъестественном, а совсем о другом. О будущем, но без мистики, поскольку приведенная большая цитата из книги, вышедшей 8 лет назад, настраивает совсем на иной лад.

Обращаю внимание на описанный там некий аналог ГКЧП, возглавленный решительным полновластным генералом с железной рукой и железной волей, который самыми жесткими мерами спас страну от хаоса. В "Пришествии" он оказался воплощением дьявола; анализировать, однако, хочется не книгу, а реальное будущее.

(Между прочим, в том же романе автор не просто предсказал — параллельно — крушение режима Януковича, но и сам стал участником реальных событий, связанных как раз с этим.)

Но вот реальное будущее зависит от судьбоносного СЕЙЧАС. После происходящего в эти дни ни Украина, ни Европа, ни мир никогда уже не будут такими, какими были еще 2–3 недели назад.

Изменения обещают быть достаточно принципиальными: за ближайшие недели или месяцы выяснится, ТУДА ли пошла цивилизация и куда она двинется дальше. И если вдруг окажется, что в час испытаний наиболее эффективной моделью государственного устройства показала себя китайская (о российской не говорю: там отличия от КНР в плане диктатуры не очень принципиальны, просто на ПОРЯДОК больше коррупция и на несколько ПОРЯДКОВ меньше эффективность, так что ПОРЯДКА все равно нет); если выяснится, что демократии себя исчерпали и "в лихую годину планеты" не смогли обеспечить оптимального и действенного (как тот "Деев") противостояния внезапной угрозе, то их замена чем-то совсем иным может случиться с гораздо большей и вероятностью, и скоростью, чем это кажется изначально.

(Не нужно только путать фамилию "Деев" — из книги — с фамилией "Наев" — который назначен на самом деле.)

Даже такой былой монстр, как СССР, успешно самоуничтожился в течение 1 секунды (по часам истории),— стало быть, падение кволых и давно закушавшихся демократий, коль движение пойдет в таком направлении, вполне в состоянии произойти еще быстрее; в нищих же странах — просто сразу.

Уже сейчас мэры всего мира повторяют на всех языках одни и те же 2 слова: дисциплина и полномочия.

(Не стану здесь оценивать, хорошо это или плохо: то, что я думаю по этому поводу, не имеет ну абсолютно никакого значения!)

Люди просто выберут других лидеров и другие партии: демократии быстрее всего уничтожаются как раз именно ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ путем.

Напомню, что Гитлер, к примеру, пришел в свое время к власти в своей стране не на штыках, а победив на вполне (особенно по тем временам) демократических выборах — такова была тогда воля просвещенного немецкого народа, и вряд ли Меркель смогла бы его в те годы обойти, живи она в то время.

В общем, пробу на корона(!)-вирус сдают общественные уклады и системы. Такое вот "випробування"... Время зачетов прошло, сейчас — экзамен. Примут те, кто выживет. Примут и экзамен, и решение.

III. Что получил от вируса Китай

Дабы слова об эффективности китайской модели не были голословными, приведу еще одну большую цитату. В Сети идет активный перепост материала Ярослава Быховского "Для тех, кто еще не понял, что происходит", который воспроизвожу без изменений:

"Что получил Китай за три последних месяца:

1. Китай эффективно подготовился к войне нового поколения — биологической. Провели учения и показали миру мастер класс и малоэффективность ее против Китая.

2. Провели перепись населения. Быстро и эффективно.

3. Ужесточили цифровую диктатуру. Контроль соцсетей и всех коммуникаций.

4. Создали систему быстрого вычисления всех соцсвязей нужного индивидуума: кто с ним контактирует, с кем ехал в вагоне, где был, с кем общался.

5. Выявили всех нелегалов и многих выдворили из страны.

6. В мягком режиме выдворили многих иностранцев. Они сами стремились эвакуироваться. Остальные были идентифицированы и взяты под контроль.

7. Отработали механизм массового и резкого блокирования всей страны.

8. Показали всему миру, на что способен Китай. Посадить на полный карантин 1,5 миллиарда человек, надеть на всех маски — это мощно, также как и построить мегабольницу за неделю.

9. Всю страну научили, как следить за гигиеной.

10. Приняли закон, запрещающий употреблять диких животных в пищу, что для многих провинций — норма.

10. Показали всему миру, насколько он зависим от Китая.

11. Заморозили производственные цепочки по всему миру, спровоцировав Мировой Кризис.

12. В полиции и службах реагирования массово вводится применение дронов и автоматизированных средств слежения.

13. Отработано создание массовых тепловизорных систем с автоматическим вычислением заданных аномалий.

14. Произведен апгрейд алгоритмов работы видеокамер с распознаванием лиц ввиду ношения людьми масок, сейчас походка человека также учитывается в распознавании личности.

15. Массово и оперативно создаются системы автоматической доставки товаров.

16. Отработана система электронного концлагеря.

17. Прекращены протесты в Гонконге и влияние китайского Правительства там выросло.

17. Главное.

Пока мир продолжает сваливаться в кризисную воронку, Китай из неё уже вышел и готов:

— скупать подешевевшие активы;

— помогать финансово слабым государствам, увеличивая своё глобальное влияние;

— играть на снижении цены на нефть;

— создавать новые союзы и альянсы.

Отвратительно правдоподобная версия".

Конец большой цитаты. Я поинтересовался у тех своих хороших знакомых, которые знают Китай и китайцев не понаслышке, похоже ли это на правду, и услышал только подтверждения.

Кстати, по масштабности проводимых изменений сегодняшнего китайского лидера Си Цзиньпина справедливо сравнивают с Дэн Сяопином. "Электронный концлагерь" (см. выше) он умудряется сочетать с модной диджитализацией в китайских масштабах, способствует созданию свободных экономических зон и частных банков, доступу иностранного капитала в ранее закрытые сферы, длительной аренде крестьянской земли, многоплановой и активной социальной политике.

Когда его высокопоставленный отец был по местным обычаям надолго посажен в тюрьму (потом последовало и его очередное возвышение), будущий руководитель гигантской страны 7 лет в порядке "трудового перевоспитания" жил в холодной пещере, используя ведро вместо туалета. Так там формируют кадры.

В общем, обратите внимание на приведенный пост о том, что ПОЛУЧИЛ Китай от вируса. При том, что средний возраст умерших от коронавируса там не очень отличался от средней по Китаю продолжительности жизни вообще!

А что получит или хотя бы чего избежит Украина — "будем посмотреть"...

P. S. Напомню, что все рисунки к моим статьям всегда выполняет (по моим сюжетам) скромный бидструп нашего времени, выдающийся кукрыникс Украины Виталий Лотоцкий.

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