Давить на Россию: Вакарчук сделал заявление о жителях Крыма

Лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что крымскотатарский вопрос должен рассматриваться в контексте всеукраинского.

"Крымские татары как сообщество очень патриотично по отношению к Украине и ее интересам повели себя. Крымские татары своим примером показывают, что политическая украинская нация, о которой мы говорим - это люди разных этносов и национальностей, это люди, которые имеют разный культурный бэкграунд, но вместе чувствуют себя частью Украины", - сказал Вакарчук в интервью "Радио Свобода".

По словам музыканта, для освобождения Крыма необходимо оказывать мощное международное и санкционное давление на Россию. При этом Вакарчук подчеркнул важность улучшения политической и экономической ситуации в Украине в целом.

"Чтобы у нас становилось меньше коррупции, чтобы у нас были честные суды, чтобы у нас становилась лучше конкуренция в бизнесе, честнее, чтобы производительность труда возросла. Чтобы приходило больше инвестиций - как внутренних украинских, так и прозрачных западных. Чем больше та территория, которую мы контролируем, будет успешной, чем больше будут чувствовать украинцы ежедневно, что их жизнь улучшается, тем сильнее будет переговорная позиция Украины", - добавил певец.

Святослав Вакарчук скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории Донбасса тогда, когда люди, которые там живут, почувствуют заботу государства о них.

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