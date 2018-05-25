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"Что непонятно?" Ляшко указал Лагард на цель санкций

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Санкции против России, введенные по причине агрессии против Украины, можно отменить только после ухода РФ с Донбасса и Крыма.

Об этом написал в своем Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко, комментируя заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард на экономическом форуме в Санкт-Петербурге относительно санкций.

"Руководитель МВФ Лагард заявила на форуме в Петербурге, что время переосмыслить санкции против России, потому что ей не поняла их цель. А что тут непонятно: мотайте из Украины - и не будет санкций!", - подчеркнул он.

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Ляшко также прокомментировал требование МВФ повысить цену на газ для населения.

"МВФ также требует повышения цен на газ для украинцев до 11000 гривен за тысячу кубов. Повысим цены на газ после освобождения Крыма и Донбасса!",- добавил политик.

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Отметим Кристин Лагард на экономическом форуме заявила, что не понимает цель этих санкций.

"Переосмысление, которое необходимо действительно предпринять для того, чтобы прояснить ситуацию, уже назрело, и это касается также тех санкций, которые применялись относительно российских физических лиц", - заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что снятие санкций с России зависит от реализации Кремлем Минских соглашений.

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Тема
Санкции против России
Персоны
Олег ЛяшкоКристин Лагард
Место
Россия
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