"Читайте Шептицкого!" Порошенко дал мощный совет новой власти

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская cолидарность" Петр Порошенко во время поездки во Львов посетил Архикафедральный Собор Св. Юра и почтил память Митрополита Андрея Шептицкого в крипте собора в связи с 75-й годовщиной смерти Митрополита.

Как отметили на сайте пресс-службы политсилы, Порошенко отметил, что митрополит Андрей Шептицкий был не только духовный лидер Украины, не только церковный деятель греко-католической церкви, но и государственный деятель и государственный лидер.

"Он действительно демонстрировал, какой должна быть ответственна государственная политика Украины", – сказал пятый президент Украины.

Петр Порошенко

Политик напомнил, что когда в 1944 году из Львова были выбиты фашисты, и в условиях, когда в городе было КГБ СССР, эта спецслужба не решилась остановить поток верующих, пришедших отдать дань и уважение митрополиту Андрею.

"Я бы очень советовал всем, кто изучает историю Украины, всем государственникам, всей власти обязательно перечитать труды митрополита Андрея для того, чтобы увидеть насколько ответственным было его отношение к украинской нации, к украинскому народу, к людям и к будущему, его видение будущего украинского государства", – отметил Порошенко.

Он отметил, что сегодня на службе в храме было много людей, которые пришли отдать свою дань огромной фигуре великого украинского митрополита Андрея Шептицкого.

Петр Порошенко также пообщался с верующими и осмотрел экспозицию личных вещей Митрополита.

Как писал OBOZREVATEL, Петр Порошенко во время встречи с Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием заявил, что признание ПЦУ Элладской православной церковью – это первый шаг и этот процесс будет продолжен.

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