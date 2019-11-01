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1 ноября • обновлено в 16:01
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"Читайте Шептицкого!" Порошенко дал мощный совет новой власти

1.6т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская cолидарность" Петр Порошенко во время поездки во Львов посетил Архикафедральный Собор Св. Юра и почтил память Митрополита Андрея Шептицкого в крипте собора в связи с 75-й годовщиной смерти Митрополита.

Как отметили на сайте пресс-службы политсилы, Порошенко отметил, что митрополит Андрей Шептицкий был не только духовный лидер Украины, не только церковный деятель греко-католической церкви, но и государственный деятель и государственный лидер.

"Он действительно демонстрировал, какой должна быть ответственна государственная политика Украины", – сказал пятый президент Украины.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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Политик напомнил, что когда в 1944 году из Львова были выбиты фашисты, и в условиях, когда в городе было КГБ СССР, эта спецслужба не решилась остановить поток верующих, пришедших отдать дань и уважение митрополиту Андрею.

"Я бы очень советовал всем, кто изучает историю Украины, всем государственникам, всей власти обязательно перечитать труды митрополита Андрея для того, чтобы увидеть насколько ответственным было его отношение к украинской нации, к украинскому народу, к людям и к будущему, его видение будущего украинского государства", – отметил Порошенко.

Он отметил, что сегодня на службе в храме было много людей, которые пришли отдать свою дань огромной фигуре великого украинского митрополита Андрея Шептицкого.

Петр Порошенко также пообщался с верующими и осмотрел экспозицию личных вещей Митрополита.

Как писал OBOZREVATEL, Петр Порошенко во время встречи с Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием заявил, что признание ПЦУ Элладской православной церковью – это первый шаг и этот процесс будет продолжен.

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Персона
Петр Порошенко
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Громозека Иван
Громозека Иван
Так может Свин тоже униатом стал, христопродавец?!!
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Шоколадний ушлепок.
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Куни Чан
Куни Чан
Этот ЖЛОБ говорит о нравственности, ахаха)))
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