Экс-нардеп Александр Пресман: очередные кукловоды обманули народ с землей

Довольно эмоционально отреагировал на принятие Закона о земле народный депутат Украины двух созывов от Одесской области Александр Пресман. Он обвинил нынешнего нардепа от 139 избирательного округа, члена партии "Слуга народа" Игоря Васильковского и тех, кто стоит за политиком в откровенном предательстве и продаже не просто земли, а продаже государства Украины.

Как сообщает Трибуна, он называет персоналии, которые, по мнению Александра Пресмана, руководят Игорем Васильковским, а значит, напрямую виновны в сдаче государственных интересов страны.

Александра Пресман Трибуна

"Вопросы к Вам, Сергей Рафаилович Гриневецкий. Это не Вы обобрали все сельское хозяйство области в угоду брату, когда были губернатором? Вам нужен рынок земли, чтобы брат скупил то, что не удалось отнять у непокорных? Две недели назад были выделены миллиона гривен из областного бюджета на развитие гандбола в области. А Одесскую федерацию гандбола не Вы возглавляете? И в прошлом году был миллион. А в чем развитие гандбола? В Ваших заграничных поездках с "командой ветеранов"? Вы обеспечиваете здоровый образ жизни свой и своих друзей за счет жителей области? И будете продолжать "развитие" на деньги из бюджета во время коронавируса? А Ваш зять и агитатор Григорий Мельниченко, похищавший людей и обелечивающий рыбаков на бетонном причале, выстроенном с Вашей помощью? Он собирается купить земли заповедника? Это обещали вам Слуги народа?", — отмечает Александр Пресман.

В числе тех, кто стоит за предательством украинского народа Александр Пресман называет местного магната Игоря Учителя: "Вопросы к Вам, Игорь Леонидович Учитель. Это не Вы воровали и воруете на газе, обманывая жителей области? Это не Вы обвиняетесь в уклонении от уплаты налогов больше чем на тринадцать миллионов гривен от фиктивных сделок "Блэк Си Ривьеры". А пожар на "Гагарин Плаза", которая чуть не сгорела в 2015 году, выявил Вашу вину как застройщика? Вы хотели с помощью "слуг" прикрыть шлейф скандалов? А Ваш прихвостень Ковбасюк, пиарящий бездельника депутата, который не появляется в округе, уже хорошо нажился на проектах "Ривьеры"?"

"Вопросы к Вам, Олег Кутателадзе и Андрей Ставницер. Вы мечтаете подмять под себя порт "Южный", увеличивая свою прибыль за счет уменьшения прибыли государства. Вам нужны "слуги", чтобы прихватить территорию государственного порта? Вы "возглавили" борьбу с коронавирусом, поливая на страницах Фейсбука грязью нового губернатора? Так это же вы продвигали людей без опыта и знаний на государственные должности. А жалобы врачей на одноразовые целлофановые комбинезоны вместо обещанных защитных костюмов в больницах города – это чья работа, не знаете? Вашего штаба или продвинутых вами "слуг"?

Вы поддержали "слуг" своим авторитетом, ресурсами. Вы преследовали свои личные не вполне законные цели. И вы привели их к победе, а значит – к голосованию за продажу земель сельскохозяйственного назначения. Как вам спалось сегодня, когда национальное богатство Украины стало товаром, как мешок картошки, а государство – продвинутые вами мальчики сталкивают в пропасть? Или рассчитываете погреть руки на выгодных сделках, скупая у бедняков их гектары?" — вопрошает Александр Пресман.

Политик уверен, что народ Украины обманули очередные кукловоды, которые под маркой Слуг народа протащили в Верховную Раду безмозглую биомассу, способную лишь голосовать по указке сверху. Они ничего не сделали для украинского народа. Наоборот, за неполный год своего правления нанесли стране более тяжелый урон, нежели команда Порошенко за пять предыдущих лет. "Неужели вы голосовали за то, чтобы стать заложниками нарушителей Конституции? За тех, кто создает условия, в которых вы будете вынуждены продавать свои земельные участки, чтобы не умереть от голода?" — обращается политик к жителям региона со своей личной страницы в социальной сети Фейсбук.

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