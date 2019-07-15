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Был ньюсмейкером четыре года: всплыла скандальная связь между Вышинским и Разумковым

14.7т Читать материал на украинском

В период с 2014 года по май 2018-го на сайте РИА "Новости-Украина", где главредом был скандальный Кирилл Вышинский, появилось 385 статей, в которых цитировался нынешний глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

На такую красноречивую статистику обратили внимание в статье "Зеркала недели", пишет сотрудник Института массовой информации Роман Головенко.

Он напомнил, что в тот период Разумков занимал должность директора Украинской политконсалтинговой группы.

"Нет, "у Вышинского" не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии "Слуга народа" и потенциальный кандидат на должность председателя Верховной Рады парламентско-президентской республики Украина. Они такие новости организовывали, в том числе, путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам", – подчеркивает эксперт.

Кирилл Вышинский и Дмитрий Разумков

Кирилл Вышинский и Дмитрий Разумков

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Также Головенко напомнил, что РИА "Новости-Украина", на котором массово публиковались месседжи Разумкова, финансировалось Россией через Сербию. К тому же главреда пропагандистского издания сейчас судят за государственную измену.

"Собственно, ничего удивительного, если принять во внимание, что Дмитрий Разумков был членом Партии регионов в период ее пребывания в оппозиции во второй половине нулевых (то есть вступил туда не из меркантильных, а из идеологических соображений). Если кто не заметил, то идеология рыгов – российский шовинизм", – подытожил Головенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дмитрий Разумков Кирилл Вышинский Роман Головенко
Место
Украина
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Огиенко Елена
Огиенко Елена
Не то, чтобы я заступалась или разоблачала кого то из этой статьи. Просто как то автоматически обратила внимание на несоответствие. Смотрим на цифры - за 4 года 385 "цитировался" Разумов. Это будет раз в 4 дня минимум из 100 статей, в одной из них ЦИТИРОВАЛИ одного и того же политика. Осознаете - один процент. И это совсем не значит, что там его хвалили. Может пан Головенко скажет, что Вышинский пиарил Порошенко? Так как Порошенко там точно "цитировали" намного чаще.
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Qurd Boz
Qurd Boz
Yasnoe delo- Razumkov sluqa Putlera.
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