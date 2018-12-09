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''Будущее ''ополчение'': журналист рассказал о ''русском мире'' в Беларуси

4.6тЧитать материал на украинском

Журналист Игорь Ильяш во время поездки в Минск стал свидетелем последствий пропаганды "русского мира".

Свою историю белорусский журналист рассказал в Facebook. По словам Игоря, он возвращался из Варшавы в Минск поездом. В одном из вагонов ехала белорусская команда по кикбоксингу: 20-летние бойцы и их седые наставники.

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"Один из тренеров вооружён агрессивным недознанием. Мешает теорию Гумилева с мистикой, эзотерикой и научной фантастикой. Ну и разумеется — Русь, Иван Грозный, Сталин, Андропов. А Петр I, говорит, вернулся из Нидерландов без родинки и все пошло наперекосяк. Ну, потому что не нужно ориентироваться на западные ценности. А читать следует — "пособие для брачующихся"", — пишет Ильяш.

''Будущее ''ополчение'': журналист рассказал о ''русском мире'' в Беларуси

Скриншот/Facebook: Игорь Ильяш

Странные рассказы пришлись по душе не только спортсменам, но и другим пассажирам, среди которых были и дети.

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"Шутки шутками, а бывает это так. С дяденькой тренером как раз ничего не случится. У него уже есть работа, стаж, семья, дети и потому каша в голове ему мало повредит. А вот его подопечные лет через пять закончат со спортом. Делать они ничего не умеют, книжек в жизни не читали, а из представлений о мире - только психиатрический бред их наставника и российское ТВ. Ну просто идеальный будет материал для очередного "ополчения"", — подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, бывший украинский народный депутат Олег Царев в эфире пропагандистского канала РФ заявил, что после получения Томоса Украина может разрушить "русский мир".

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Донецк, 8 дек – ДАН. Командиры ВСУ начали расстреливать военнослужащих, которые отказываются от участия в гражданской войне в Донбассе. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
ни о чем.
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
Идите на хуй. У нас в Беларуси всё хорошо. Скачите мимо :-)
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