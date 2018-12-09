''Будущее ''ополчение'': журналист рассказал о ''русском мире'' в Беларуси

Журналист Игорь Ильяш во время поездки в Минск стал свидетелем последствий пропаганды "русского мира".

Свою историю белорусский журналист рассказал в Facebook. По словам Игоря, он возвращался из Варшавы в Минск поездом. В одном из вагонов ехала белорусская команда по кикбоксингу: 20-летние бойцы и их седые наставники.

"Один из тренеров вооружён агрессивным недознанием. Мешает теорию Гумилева с мистикой, эзотерикой и научной фантастикой. Ну и разумеется — Русь, Иван Грозный, Сталин, Андропов. А Петр I, говорит, вернулся из Нидерландов без родинки и все пошло наперекосяк. Ну, потому что не нужно ориентироваться на западные ценности. А читать следует — "пособие для брачующихся"", — пишет Ильяш.

Скриншот/Facebook: Игорь Ильяш

Странные рассказы пришлись по душе не только спортсменам, но и другим пассажирам, среди которых были и дети.

"Шутки шутками, а бывает это так. С дяденькой тренером как раз ничего не случится. У него уже есть работа, стаж, семья, дети и потому каша в голове ему мало повредит. А вот его подопечные лет через пять закончат со спортом. Делать они ничего не умеют, книжек в жизни не читали, а из представлений о мире - только психиатрический бред их наставника и российское ТВ. Ну просто идеальный будет материал для очередного "ополчения"", — подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, бывший украинский народный депутат Олег Царев в эфире пропагандистского канала РФ заявил, что после получения Томоса Украина может разрушить "русский мир".