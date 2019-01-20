''Будет развеваться украинский флаг!'' Порошенко сделал мощное заявление о победе над РФ

Президент Петр Порошенко заявил, что защитники Донецкого аэропорта — "кибогри" — заложили основу для победы Украины над Россией.

Об этом глава страны сказал 20 января во время выступления на мероприятии, посвященному четвертой годовщине чествования защитников Донецкого аэропорта, передает пресс-служба.

"Низкий поклон вам, отцы и матери, жены и мужья, братья и сестры, дочери и сыновья "киборгов" — ребят из плоти и крови, которые оказались крепче бетона и железа", — обратился он к родственникам украинских воинов.

president.gov.ua

president.gov.ua

Президент подчеркнул, что нет таких сов, которые смогли бы смыть слезы той трагедии, однако имена погибших при боях в ДАП "навеки вошли к священной летописи независимой истории Украины".

"Верим — Украина не сойдет с собственного пути, который выбрала. Верим — украинцы склонят голову только чествуя своих героев, и ни перед кем другим. Верим — мы точно преодолеем все трудности и придем к цели. Цели, которая заключается в построении свободной, независимой и справедливой страны, члена Европейского Союза и НАТО", — сказал Порошенко.

"Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башни всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами", — добавил он.

president.gov.ua

president.gov.ua

president.gov.ua

president.gov.ua

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно появились ранее неизвестные фото ''киборгов'' из ДАП. Серию снимков представил российско-американский журналист, фотограф, автор книг "Аэропорт" и "Рейс" Сергей Лойко.

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