Будем останавливать проявления сепаратизма, – в "ЕС" выступили против проведения "днепровского референдума"

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский назвал призыв представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" к проведению так называемого "днепровского референдума" проявлением сепаратизма.

Соответствующее заявление он сделал во время включения на телеканале "Прямой", отметив, что такие действия должны расследовать органы безопасности, сообщила пресс-служба "ЕС". Он отметил, что конференция Днепропетровской территориальной организации партии поддержала обращение депутатов горсовета Днепра в СБУ по недопустимой и незаконной агитации.

"Около недели назад в городе Днепр появились агитационные борды партии ОПЗЖ с призывом к проведению так называемого "днепровского референдума". В большинстве сознательных граждан, кому небезразлична судьба Днепра, Днепропетровской и вообще нашей Украины, это вызвало прямую ассоциацию с так называемыми "референдумами", которые в свое время были проведены в Крыму, Донецкой и Луганской областях", – отметил Забродский.

"Поэтому и пошла такая резкая реакция, обращение в соответствующие органы с требованием принять соответствующие меры в отношении таких проявлений, в том числе прямого сепаратизма и посягательство на конституционный строй", – объясняет генерал Забродский.

"Сегодня в Днепре начала работу партийная конференция территориальной организации партии "Европейская Солидарность", и на этой конференции по инициативе группы депутатов Днепровского горсовета было принято заявление, которое отражает политическую позицию партии "Европейская Солидарность" о том, что подобные проявления недопустимы. Напоминание о том, к чему приводят попытки проведения таких референдумов", – сообщил народный депутат.

"Политическая позиция партии "Европейская Солидарность" будет непоколебимой. Мы и в дальнейшем будем продолжать отстаивать территориальную целостность и останавливать любые проявления сепаратизма", – подчеркнул Михаил Забродский.

Обращение фракции по проверке действий представителя ОПЗЖ. Европейская Солидарность

Как известно, в среду 22 июля во время 59-й сессии Днепровского горсовета председатель фракции "Европейская Солидарность" Камиль Примаков обратился к фракции ОПЗЖ с заявлением о недопустимости размещения бордов с призывом к референдуму. В тот же день обращение от фракции "Европейская Солидарность" было направлено председателю УСБУ в Днепропетровской области с требованием дать правовую оценку призывам представителя ОПЗЖ. "Именно с референдумов началась "русская весна" в Донецке, Луганске и Крыму. Считаю, такие действия направлены на подрыв территориальной целостности Украины, что является нарушением Уголовного Кодекса и Конституции Украины", – говорится в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генпрокурора открыл уголовное производство против представителей "Оппозиционного платформы – за жизнь". Причиной стали поездки в Москву членов политсилы.