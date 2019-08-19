Бросила каравай на землю: появилось видео скандала с женой премьера Израиля в Киеве

Жена премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сара угодила в международный скандал по приезду в Украину.

Она пренебрегла украинской традицией, как только сошла с трапа самолета. В сеть попало соответствующее видео (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Так, в аэропорту супругов приветствовали девушки в традиционных украинских нарядах с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на пол.

Чета Нетаньяху прибыла в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом.

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