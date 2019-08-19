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Бросила каравай на землю: появилось видео скандала с женой премьера Израиля в Киеве

18т Читать материал на украинском

Жена премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сара угодила в международный скандал по приезду в Украину.

Она пренебрегла украинской традицией, как только сошла с трапа самолета. В сеть попало соответствующее видео (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Так, в аэропорту супругов приветствовали девушки в традиционных украинских нарядах с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на пол.

Чета Нетаньяху прибыла в Украину

Чета Нетаньяху прибыла в Украину

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Как сообщал OBOZREVATEL, Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом.

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Персона
Беньямин Нетаньяху
Место
Украина
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
16.06.2019, 18:44 4 1 Сара Нетаньяху приговорили к штрафу в размере 55 тысяч шекелей Жену премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара после четырехлетнего судебного разбирательства признали виновной в коррупции. Об этом cообщает Jerusalem Post. Ее приговорили к штрафу в размере 55 тысяч шекелей, обвинение требовало взыскать с нее 359 тысяч шекелей. Между следствием и Сарой Нетаньяху заключили соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве. В рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тысяч шекелей в суде по гражданским делам.
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот мразь жи#овская! иначе и не назовешь! гореть тебе в аду жи#овка!
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3
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Seropyan Elena
Seropyan Elena
Кобыла тупорылая ужас !
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