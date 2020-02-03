Логорейщики)...

Возможно, мы просто чего-то не знаем и не понимаем. Но все-таки регулярные публичные эскапады членов правящей партии-фракции поразительны по своей глупости и цинизму. У вчерашних, кстати, цинизм изящно пытались маскировать махровым пафосом. Нынешние же все чаще выглядят феерическими, мягко говоря, дятлами. Какой же все-таки надо было "конкурс" провести, чтобы сразу собрать в одном месте столько отпетых тупиц?)

... Очередной самородок из несуществующий партии Слуга народа с необсохшими соплями на подбородке по нарицательной фамилии Брагар люто поиздевался над социально обиженной группой, предложив пенсионерам что-нибудь продавать из домашней живости, чтобы оплатить объемные коммунальные платежки. Собак каких-нибудь. Или крокодилов элитных пород. Классическое такое поведение человека без роду и без племени и совсем не дотягивающего до порога интеллектуальной и моральной половозрелости. Про "подумать прежде, чем сказать" говорить в его хроническом случае банально незачем. Просто банальный физический носитель вторичных половых признаков, ими и пользующийся вместо нейрональных мозговых связей)...

... Разумеется, можно бы пропустить мимо это изречение очередного "вундеркинда". Но слишком уж много таких заявлений льётся нынче из уст членов СН. Ну так ведь иначе и быть не может). Мало того, что набрали в команду абсолютных нулей. Так ещё и позволили "нулям" медийно тешить свое самолюбие. Выдавать потрясающие отстойные спичи по любому поводу. Между прочим, если говорить совсем на чистоту, то нынешняя "украинская большая политика" предполагает именно это - "ещё вчера ты был пустотой, никем, мальчиком на побегушках или для исполнения желаний большого дяди, обслугой, попрошайкой ста долларов, а тут из/за дефицита кадров и реальных партийных структур, тебя взяли в крутую команду. Подобрали, почистили от явного дерьма, немного примарафетили крысиную мордочку, дали значок народного депутата и сказали "вперёд!" Но забыли включить мозги тебе... И вот ты начинаешь уже наглеть. Погано чмокая, учишь людей жизни, предлагая им либо заткнуться, либо под/затянуть пояса и платить. Короче, издеваешься. Пока рано или поздно кто-то не выдержит и не выбьет этому самородку зубы...

... Слуга народа оказалось тем ещё сборищем)... Мелкие наглые циники. Быстро ощутившие пьянящий вкус больших шальных денег. Быстро встроившиеся в грязные лоббистские схемы. Быстро нарастившие свой собственный коррупционный жирок. И быстро заболевшие той самый "звёздной болезнью идиотов", когда каждый твой комментарий вызывает отвращение... Почему? Потому что - "никто". Потому что - "без карьер". Потому что - "не знают ничего". Потому что - дети вчерашних. Точно такие же жадные, циничные и хитрые. Само собой, очередной бренд очередной партии власти - СН - громко обрушится. По той простой причине, что все это создается из случайных людей под банальную задачу "немножко пограбить и немножко поиздеваться над людьми"...

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