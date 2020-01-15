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15 января • обновлено в 16:56
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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор Obozrevatel Все статьи автора

Ботокс в бороду, біс – в ребро: у Росії починається операція "наступник Путіна"

3.8т
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Насправді Путін на пенсію не зібрався і налаштований передати владу Путіну. Тільки вже не президенту.

У Росії розпочалася операція "наступник Путіна".

І це не постійно ведомий Медведєв. Тут потрібен лідер.

Очевидно, це буде хтось із силовиків.

Судячи з усього, ми бачимо реалізацію традиційної схеми "Ботокс в бороду, біс - в ребро". Владу ВВП передавати нікому не збирається, якщо говорити про прізвища. Якщо про посади, то значна частина повноти влади перейде до парламенту РФ.

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Зокрема, у посланні 2020 року Путін заговорив про масштабну политичну реформу.

- Зокрема, він запропонував "довірити Держдумі" ухвалення глави уряду і всього складу Кабінету.

- Призначення президентом силовиків і регіональних прокурорів відбуватиметься після консультацій з Радою Федерацій.

- РадФед матиме можливість ініціювати відсторонення від посад членів Конституційного та Верховного судів.

- Закріплюється так звана вертикаль публічної влади, фактично РФ перетворюється на владу Рад, які цілковито контролюватимуть виконавчі органи.

Фактично, термінове перекроювання Конституції - це прихована форма подальшої узурпації влади. Після 2024 року Путін займе посаду у РАДянській вертикалі, наприклад, глави новосторорюваної Держради. Або, у крайньому випадку, прем'єра... хоча, пазлики більше вказують на його парламентський вектор...

От інституційна фантазія у чоловіка, скажіть?

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Автор
Орест Сохар Орест Сохар
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
В блозі є раціональне зерно: ВВХ явно боїться передавати владу якомусь конкретному "преемнику", оскільки невідомо, як той себе поведе (може, новий диктатор з військкових або із спецслужб захоче відібрати у "ботокса" все, що він заробив "непосильным трудом на галерах"... А от подальший "розвиток" "парламентаризму по російські" мав би його майже цілком задоволтнити. Це було б не просто, але це - єдиний спосіб відійти від повсякденних справ і спробувати перекласти відповідальність за свої стратегічні провали на інших. Тобто "розмазати" відповідальність за свої провали і злочини на всю політичну "елітку" "скрєпостану"!(((
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Mega Death
Mega Death
Я так понимаю ,это такая неумелая попытка сделать политический прогноз? Человек , абсолютно далекий от происходящего в кремлевских коридорах или Старой площади. считает. что сможет просчитать все многоходовки над которыми работают сотни институтов и прочих политических структур? Выглядит как то неуклюже , для шеф-редактора самого популярного сайта Украины))) Как объяснить . что Путину преемник не нужен. Он лишь ширма За ним стоит целая система. И никакой преемник не сможет ничего сделать. без ее(системы) согласия.))
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