Насправді Путін на пенсію не зібрався і налаштований передати владу Путіну. Тільки вже не президенту.
У Росії розпочалася операція "наступник Путіна".
І це не постійно ведомий Медведєв. Тут потрібен лідер.
Очевидно, це буде хтось із силовиків.
Судячи з усього, ми бачимо реалізацію традиційної схеми "Ботокс в бороду, біс - в ребро". Владу ВВП передавати нікому не збирається, якщо говорити про прізвища. Якщо про посади, то значна частина повноти влади перейде до парламенту РФ.
Зокрема, у посланні 2020 року Путін заговорив про масштабну политичну реформу.
- Зокрема, він запропонував "довірити Держдумі" ухвалення глави уряду і всього складу Кабінету.
- Призначення президентом силовиків і регіональних прокурорів відбуватиметься після консультацій з Радою Федерацій.
- РадФед матиме можливість ініціювати відсторонення від посад членів Конституційного та Верховного судів.
- Закріплюється так звана вертикаль публічної влади, фактично РФ перетворюється на владу Рад, які цілковито контролюватимуть виконавчі органи.
Фактично, термінове перекроювання Конституції - це прихована форма подальшої узурпації влади. Після 2024 року Путін займе посаду у РАДянській вертикалі, наприклад, глави новосторорюваної Держради. Або, у крайньому випадку, прем'єра... хоча, пазлики більше вказують на його парламентський вектор...
От інституційна фантазія у чоловіка, скажіть?
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