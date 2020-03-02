Бондаренко устроила истерику из-за "секретной" базы США в Украине. Видео

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко устроила истерику в прямом эфире украинского ТВ, рассказывая о секретных военных базах США в Очакове.

По ее словам, на "закрытую военную базу" не пускают даже украинских чиновников, говорила она в эфире телеканала "НАШ".

"Кто из вас знает о строительстве закрытой военной базе в Очакове? Никто. А вы знаете, что эта военная база у нас строится второй или третий год подряд. Она строится исключительно силами США, туда ограничен доступ государственных чиновников Украины, на собственной территории. Оцепление за километр, местное население не имеет право даже близко гулять", – возмущалась она.

Бондаренко против военных баз США в Украине Иллюстрация

По мнению Бондаренко в Очакове строится "опорный пункт" для нападения.

"С нами кто собрался воевать? Что там будут делать американские военные? Что они сейчас там делают? И почему правительство не поднимает этот вопрос?" – истерила она.

Также скандальная экс-нардеп выкрикивала с места, что в Украине со времен президента Виктора Ющенко работают американские бактериологические лаборатории.

"В Украине за деньги Министерства обороны США при Ющенко построены 15 закрытых бактериологических лабораторий, и они работают до сих пор, и финансируются они Министерством обороны другой страны", – рассказывала Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2017 года строительный батальон армии США Seabees провел церемонию официального начала строительных работ по созданию операционного центра на военно-морской базе в Очакове.

При этом в пресс-центре командования ВМС сообщили, что на базе центра Военно-морских сил Украины в Очакове размещение флота других стран не предусмотрено.

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