Богдан рассказал, что ему сожгли еще одну машину

Бывшему главе Офиса президента Андрею Богдана в Киеве сожгли две машины за один день. Кроме Tesla, которая сгорела дотла 11 августа, пострадал еще и автомобиль Skoda.

Они стояли в разных районах столицы – Днепровском и Святошинском. Об этом Богдан рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Одна – это моя личная машина, которую я дал своему брату – Tesla белая – дал поездить, потому что его машина поломалась. А вторая машина – у моего водителя. Он на ней добирался на работу и возвращался", – сказал он.

Богдан отметил, что автомобиль Skoda был старый, ему 19 лет.

"В чем смысл жечь "Шкоду Фабию"? Это синхронизированная "смска", что "мы отслеживаем не только тебя, а все твое окружение". И Тесла была на охраняемой парковке – за два метра до будки охранника. И сожгли вторую машину", – добавил бывший глава ОП.

По его словам, такого уровня сбором информации о нахождении автомобилей могут заниматься и владеть ею только спецслужбы. Богдан связывает оба поджога с чиновниками Офиса президента. Он напомнил, что его уволили 11 февраля, а машины сожгли 11 августа – ровно через полгода.

Напомним, Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана. Богдан был назначен главой Администрации президента 21 мая 2019 года, а 25 июня 2019 был переведен в Офис президента. Ермак работал помощником Зеленского также с 21 мая 2019 года.

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