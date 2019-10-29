"У нас разные взгляды": Богдан рассказал об отношениях с Коломойским

Руководитель Офиса президента, бывший адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан рассказал, что его взгляды во многом не совпадают с взглядами экс-клиента.

В частности, в качестве примера он привел отношение к событиям в Верховной Раде. "Да, у нас есть разные взгляды на различные события, которые происходят в парламенте, например. Иногда наши взгляды совпадают. Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский", – сказал он в интервью "УП".

При этом глава ОП подчеркнул, что не может оценить его отношения к Коломойским как напряженные или не напряженные.

Андрей Бондан "УП"

В то же время, Богдан не отрицает, что иногда все же продолжает общаться с бывшим клиентом.

Кроме того, в интервью прозвучала фраза о ПриватБанке. На вопрос, правда ли, что он абстрагировался от решения этой проблемы, Богдан ответил: "Я, да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по Привата".

Как сообщал OBOZREVATEL, именно тема ПриватБанка, по информации СМИ, стала причиной ухудшения отношений между Богданом и Коломойским. В частности, во время встречи с послами стран G-7 глава ОП публично подтвердил сообщение о том, что Приват Коломойскому не вернут.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам", — сказал он тогда.

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