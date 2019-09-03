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3 сентября • обновлено в 20:40
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"Без сенсорной кнопки": нардеп предложил кардинальный рецепт борьбы с кнопкодавами в Раде

1.1т Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины может решить проблему кнопкодавства без введения в действие сенсорных кнопок для голосования.

Об этом заявил в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, "не надо вкладывать большие деньги в отпечатки пальцев и все остальное", а всего лишь закрепить законом наказание для депутатов, пойманных на голосовании за отсутствующих коллег.

Нардеп напомнил, что Верховная Рада прошлого созыва поддержала соответствующую законодательную инициативу в первом чтении.

"Закон так и не вышел на второе чтение. Все законы, проголосованные в первом чтении, переносятся в следующую каденцию, поэтому можно взять этот закон, реанимировать, внести в Верховную Раду на второе чтение и в целом", – пояснил он.

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"В этом законе предусмотрено, что человек, которого поймали на кнопкодавстве, лишается должностей в комитетах, лишается должностей в международных делегациях Верховной Рады, но остается народным депутатом. Можно взять этот закон, добавить финансовую ответственность, высокие штрафы, например, 100 минимальных зарплат – это очень большие деньги", – предложил депутат.

"Все можно решить проще... Никто не будет рисковать и не надо будет никаких сенсоров. Вся Верховная Рада снимается с утра до ночи, там всегда стоят камеры. Как только будет зафиксировано видео, как только будет доказано, что человек занимался кнопкодавством, для него наступают серьезные последствия", – заявил Гончаренко.

"Без сенсорной кнопки": нардеп предложил кардинальный рецепт борьбы с кнопкодавами в Раде

nabludatel.net

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины голосование
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