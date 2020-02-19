"Нужно атаковать!" Бессмертный призвал жестко ответить России

Известный дипломат, экс-представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный призвал агрессивно и жестко отвечать России на нападения на Донбассе.
В эфире ObozTV Бессмертный заявил, что его беспокоит "вялая и слабая" реакция украинской стороны на атаку 18 февраля, когда силы РФ развязали масштабные бои под Золотым.
"С моей точки зрения, необходимо было немедленно созывать Трехстороннюю контактную группу в Минске, инициировать созыв "нормандского формата", заседание Совбеза, перекрывать абсолютно все переходы... Потому что может быть цепная реакция в такой ситуации!" – подчеркнул политик.
В том числе, по его словам, в случае провокации нужно было давать "очень серьезный вооруженный ответ".
"Как только в таком бое даешь слабину, агрессивность противника возрастает", – пояснил Бессмертный.
Дипломат также предупредил, что Кремль будет давить на президента Владимира Зеленского, чтобы заставить его выйти на двусторонние переговоры с представителям т.н. "Л/ДНР". По его мнению, об этом свидетельствует и скандал с планом "12 шагов" на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Ни в коем случае договариваться об этом нельзя! Потому что не руководят эти люди, самозванцы, в Донецке и Луганске. Все эти операции осуществляются по команде Генштаба ВС РФ. И это нужно четко понимать", – констатировал он.
Бессмертный посоветовал официальному Киеву вести "агрессивную дипломатию".
"Я за то, чтобы дипломатия была агрессивной. Для этого нужна сильная, вооруженная и готовая к противостоянию армия. Нужно использовать и экономические, финансовые, да какие угодно механизмы. Но в позиции, которая складывается сегодня, ни в коем случае нельзя как рак отступать назад", – предостерег он.
"Для победы нужны инструменты победы. Для этого нужно наступать. Чтобы противник согласился на твои предложения – нужно атаковать. Во всех смыслах. Это касается и ситуации на фронте, и агрессивной дипломатической позиции, и международной, и финансовой, и энергетической и так далее", – подытожил Бессмертный.
Золотое Луганской области
atr.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
рано утром 18 февраля вооруженные формирования РФ попытались прорваться через линию разграничения на Донбассе и развязали масштабные бои возле Золотого.
В результате атаки террористов один украинский военный погиб, еще трое получили ранения и двое – контузии. Потери противника – четверо убитых, шестеро раненых.
После экстренного совещания СНБО президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российских войск.
Стало известно, что в результате нападения украинские военные были вынуждены отойти с опорного пункта "Баня".
Эскалацию конфликта на Донбассе уже осудили в ЕС и НАТО. Там призвали Москву прекратить поддерживать террористов.
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