Беларусь не захватят, как Крым, а произойдет латентная аннексия, – Мартынова

Оппозиционный блогер из Беларуси Татьяна Мартынова рассказала, что Россия не будет захватывать ее страну, как Крым. По ее мнению, произойдет "латентная аннексия".

Об этом она сообщила в интервью "Гордону", отметив, что даже не понадобится вмешательство "зеленых человечков".

"Учитывая, сколько умных людей обсуждают сейчас, как помочь Беларуси, есть надежда, что вопрос разрешится без гражданской войны. Нас же не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки", – отметила она.

При этом Мартынова добавила, что в Беларуси с каждым днем приближаются к свержению незаконного избранного президента Александра Лукашенко.

"Мы думаем, как убрать Лукашенко, и при этом не допустить интервенцию, как отстраивать и перезапускать страну заново. С каждым днем мы приближаемся к этому решению, но если бы в этом участвовали люди, которых мы выбрали в лидеры, было бы легче", – пояснила блогер.

Мартынова подчеркнула, что при Лукашенко в Беларуси не работает никакое законодательство.

"Диктатор, захвативший власть, плевать хотел в лицо всей мировой дипломатии. И это кризис не только Беларуси. Сегодня во всем мировом сообществе нет инструмента для защиты народов от диктаторов", – сказала блогер.

Она акцентировала, что глава РФ Владимир Путин поддержал Лукашенко, чтобы уберечься от протестов в России.

"Путин решил, что надо бы поддержать предпоследнего диктатора в Европе, потому что в маленькой Беларуси сейчас яйцо с иглой Кощея – если у белорусов получится, у россиян не останется сомнений, и они придут к Кремлю с вопросами. И вот сидят два деда, каждый в своем бункере, читают докладные записки, которые им приносят, полностью оторванные от жизни, не понимая, что смартфон сегодня делает политику, а не они в своих бункерах. И единственная их цель – удержание власти", – подытожила Мартынова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября состоялась тайная "инаугурация" незаконно избранного президента Александра Лукашенко.