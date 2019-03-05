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Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
Лидер партии "Гражданская позиция"Все статьи автора

Бути єдиним кандидатом — це величезна довіра і відповідальність

5.8тЧитать материал на украинском

Найбільш відповідальний ефір, з тих сотень ефірів, що їх мав дотепер. 71% - "за" об’єднання демократичних кандидатів від опозиції. Бути єдиним кандидатом - це величезна довіра і величезна відповідальність.

Уточнення і вибачення: в ефірі я сказав, що кандидат може знятися з виборів і після 7 березня. Це невірно: так було раніше, тепер ні. Заяви про зняття з виборів, подані після 7 березня, ЦВК навіть не розглядатиме.

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Автор
Анатолий ГриценкоАнатолий Гриценко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Анатолія Гриценка
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Koviazin Flexandr
Koviazin Flexandr
Вечный лузер, который на всех выборах никак не может сложить себе цену. Гриценко, хорош париться-пиариться. Всё будет у тебя, как и прежде: 5-6%. Это твой потолок.
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Remla Tomas
Remla Tomas
Натякає, що 7-го зніметься на користь жульки. Наступним буде клоун.
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Астахов Александр
Астахов Александр
Звичайно, відповідальність! Перед тим, хто дав грошей на заставу :)
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