Найбільш відповідальний ефір, з тих сотень ефірів, що їх мав дотепер. 71% - "за" об’єднання демократичних кандидатів від опозиції. Бути єдиним кандидатом - це величезна довіра і величезна відповідальність.

Уточнення і вибачення: в ефірі я сказав, що кандидат може знятися з виборів і після 7 березня. Це невірно: так було раніше, тепер ні. Заяви про зняття з виборів, подані після 7 березня, ЦВК навіть не розглядатиме.

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