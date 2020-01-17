"Альтернативы нет": в "Слуге народа" раскрыли правду об отставке Гончарука

Монобольшинство в Верховной Раде не отправит премьер-министра Украины Алексея Гончарука в отставку.

Как рассказал источник OBOZREVATEL в "Слуге народа", как минимум 70% членов фракции поддерживают Гончарука. Если же его отправить в отставку, это означает де-факто развал монобольшинства.

"Это был ход на упреждение, учитывая тот факт, что премьера валила группа Коломойского. Отставки не будет, и во фракции желания такого нет", – подчеркнул собеседник издания.

По словам другого нардепа-мажоритарщика из Хмельницькой области, во фракции не видят пока достойной альтернативы премьеру. Поэтому интриги вокруг пленок, что в чем-то и дискредитируют Гончарука, но ситуация с отставкой напоминает лишь шоу, отметил собеседник.

Алексей Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сеть слили полную запись разговоров якобы премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Национального банка и чиновниками Министерства финансов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент.

Позже Гончарук объяснил свою отставку в Верховной Раде.

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