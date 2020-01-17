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17 января • обновлено в 14:38
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"Альтернативы нет": в "Слуге народа" раскрыли правду об отставке Гончарука

2.7т
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Монобольшинство в Верховной Раде не отправит премьер-министра Украины Алексея Гончарука в отставку.

Как рассказал источник OBOZREVATEL в "Слуге народа", как минимум 70% членов фракции поддерживают Гончарука. Если же его отправить в отставку, это означает де-факто развал монобольшинства.

"Это был ход на упреждение, учитывая тот факт, что премьера валила группа Коломойского. Отставки не будет, и во фракции желания такого нет", – подчеркнул собеседник издания.

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По словам другого нардепа-мажоритарщика из Хмельницькой области, во фракции не видят пока достойной альтернативы премьеру. Поэтому интриги вокруг пленок, что в чем-то и дискредитируют Гончарука, но ситуация с отставкой напоминает лишь шоу, отметил собеседник.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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