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2 сентября • обновлено в 11:53
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Алексей Гончаренко: задайте нардепу откровенный вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 2 сентября станет народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Алексей Гончаренко: задайте нардепу откровенный вопрос

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Алексеем Гончаренко сегодня в 17:30.

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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Only in Ukraine такой пpидypoк мог стать депутатом. Ещё и не один раз.
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