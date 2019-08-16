До першого засідання Верховної Ради 9 скликання залишається зовсім мало часу. Вже у вересні новообрані депутати розпочнуть роботу. І логічно, що найперше вони візьмуться за формування нового уряду.

Підготовка до створення нового Кабінету міністрів вже розпочалася. Окремі імена претендентів на міністерські посади вже відомі. Повну таємницю становить лише посада міністра оборони: правляча партія досі так і не назвала людину, якій планує довірити армію.

На запитання журналістів щодо причин такої секретності голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відповідає: у країні йде війна, так що подібна таємничість – вимушена і викликана виключно міркуваннями про безпеку кандидата.

Втім певний витік інформації щодо потенційного міністра оборони таки відбувся: на цю посаду лобіюють бізнесмена Андрія Загороднюка.

Що ж відомо про потенційного наступника Степана Полторака?

Широка громадськість знає його, перш за все, як волонтера: у 2015-му він взявся допомагати військовим і постачав їм техніку. Але волонтерська робота "у полі" для Загороднюка тривала недовго: досить швидко він залишив її заради членства у новоствореній Раді волонтерів, а згодом – очолив Офіс реформ при Міністерстві оборони.

За весь час існування Офіс реформ під керівництвом Загороднюка не відзначився жодними бодай відносно серйозними досягненнями. Втім ні провальна "реформаторська" діяльність його очільника, ні повна відсутність у Завгороднюка хоч якогось досвіду роботи у військовій сфері не завадили йому у рекордно короткі строки увійти у довіру до нової влади – зокрема, у питаннях нацбезпеки та оборони.

Скоро після президентських виборів Загороднюк став позаштатним радником Зеленського. І разом з іншим членом президентської команди, Айварасом Абромавічюсом увійшов до Наглядової ради "Укроборонпрому". А тепер готується сісти у міністерське крісло.

Куди менш відомим фактом є родинні звязки Загороднюка з олігархатом – через "Укрнафту", членом наглядової ради якої є його батько. Саме цим фактом може пояснюватися вражаюче "везіння" фірми Discovery Drilling Equipment Загороднюка-молодшого при участі у тендерах. І саме тут можна було би шукати причини стрімкого злету його політичної кар’єри.

Втім своїм кар’єрним зростанням Загороднюк завдячує не тільки батькові, а й №4 у виборчому списку "Слуги народу" Давиду Арахамії: за інформацією від джерел у цій партії саме Арахамія просував Загороднюка у команді президента.

Сам Арахамія теж входив до волонтерського середовища. Свого часу він разом з близьким соратником Петра Порошенка Юрієм Бірюковим створював волонтерську організацію "Крила Фенікса" у Миколаєві, яка допомагала 79 окремій десантно-штурмовій бригаді. А до того – впродовж 11 років працював на американців – спершу як розробник веб-дизайну для "Дженерал-Електрик", потім – як засновник компанії Tamplate Monster, що спеціалізувалася на продукуванні стандартних шаблонів для сайтів. Американці за його допомогою "ловили на живця" хакерів, що викрадали дані з пластикових карт – зокрема, й українців.

З бізнесу Арахамія вийшов у 2013-му. Тоді він заявляв, що отримав за долю в компанії серйозну компенсацію. Однак жодних ознак того, що з цих грошей він сплатив податки чи на території США, чи в Україні, знайти не вдалося.

А незабаром розпочалася його волонтерська кар’єра. І перші політичні кроки, що виявлялися у підтримці вигідних окремим американським політикам кандидатів на крісло міського голови Миколаєва – стратегічного міста і порту, тоді як він сам почав будувати кар’єру у Міноборони за допомогою Бірюкова…

Дивовижний факт: ще у переддень 2 туру президентських виборів Арахамія завзято і відкрито підтримував чинного на той момент президента Порошенка. А за якийсь місяць-два раптом не просто потрапив у виборчі списки "Слуги народу", а й увійшов у першу п’ятірку. І готується очолити пропрезидентську фракцію.

За даними телеграм-каналу Shadow Anonymous таке високе місце у партійних списках у Зеленського Арахамії дали за наполяганням окремих лобістів з США. Зокрема, в минулому його активно підтримувала колишній посол США в Україні Мері Йованович.

А вже після президентських виборів остаточну крапку у питанні входження Арахамії до першої п’ятірки "Слуги народу" поставив під час візиту в Україну у травні один впливовий американський сенатор. Уривки інформації щодо обставин, за яких Арахамія увійшов до команди нового президента, дозволяють припустити: його включення до виборчих списків відбулося за наполягання Зеленського, якого візитери зі США переконали: такий крок суттєво поліпшить стосунки малодосвідченого молодого президента з Білим Домом.

За моєю інформацією, під тим самим соусом – як американського ставленика - Арахамію просували на голову комітету з питань національної безпеки і оборони при Верховній Раді. Втім згодом плани змінилися – і Арахамія майже гарантовано очолить фракцію "Слуга народу" у Раді.

Маленький нюанс: ні Мері Йованович, яка була відкликана з Києва внаслідок скандалу, ні згаданий сенатор, який, попри перебування у лавах Республіканської партії, не входить до числа беззаперечних прихильників президента Трампа – навряд чи можуть бути посередниками між Білим Домом і Банковою. І цілком може виявитися, що поки команда президента готується до візиту Зеленського у США, окремі американські політики поза спиною у Трампа від його імені просувають на ключові посади в українській владі власних ставлеників.

З якою метою? А це вже - зовсім інша історія. У будь-якому разі, українському суспільству, впевнений, хотілося би почути офіційну реакцію Білого Дому на подібні маніпуляції окремих американських політиків.

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