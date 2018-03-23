"666": выяснился интересный нюанс о Савченко

Народный депутат Надежда Савченко провела на свободе ровно 666 дней.

Этот интересный нюанс подметили украинские СМИ.

С момента освобождения ее из российской тюрьмы и до момента начала суда в Украине прошло именно столько дней.

При этом журналисты обратили внимание на то, что одета Савченко на суде в Киеве была так же, как и во время судов в России.

Как сообщал "Обозреватель", прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник заявил, что нардепу Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.