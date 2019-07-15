Могут, конечно, сказать, что два тяжелейших дорожно-транспортных происшествия с участием кортежа нового президента страны и одного из новоявленных руководителей виртуальной, но потенциально правящей партии – простые совпадения

Мало ли что может случиться на украинских дорогах! Мало ли кто может оказаться за рулем! Как можно использовать трагедии в политическом анализе, должно быть стыдно, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Мне и было бы стыдно, если бы я не занимался не только украинской, но и российской политикой. И не знал бы, что дорожно-транспортные происшествия с участием российских кортежей, машин чиновников и деятелей "Единой России" - это один из самых распространенных сюжетов российских новостей последних 20 лет. Российские "слуги народа" (если вы забыли, в России чиновников именно так и называют) ездят как хотят, давят, кого хотят, а потом еще и отделываются легким испугом. Словом – Россия давно уже под колесами их роскошных автомобилей.

Но для того, чтобы понять, как это произошло, нужно вернуться на двадцать лет назад и вспомнить, как появилась "Единая Россия" - тогда эта партия называлась "Единство". Поскольку практически никто из чиновников и губернаторов не верил в победу никому не известного в стране ставленника семьи Ельцина Владимира Путина, олигарх Борис Березовский затаскивал в эту партию в буквальном смысле слова проходимцев, случайных людей. Это были "новые лица" в прямом, "украинском" смысле этого слова. О будущем главе фракции "Единство" и председателе Государственной Думы Борисе Грызлове было известно только то, что он – одноклассник нового директора ФСБ Николая Патрушева. Сергей Миронов, который вскоре занял третий пост в стране – председателя Совета Федерации – до похода в политику был безработным. Дмитрий Медведев преподавал в университете и занимался юридической практикой, в администрации президента он появился только в конце 1999 года. О путинских друзьях по кооперативу "Озеро" я уж и не говорю – все они были никто и политикой не занимались. Это был самый настоящий "Квартал 95", только без провинциальных хохм.

Новости Минская колея ведет не в ту сторону

И, между прочим, авторитарные режимы, задача которых цементировать влияние олигархата, так всегда и приходят к власти – с "новыми лицами" и антиолигархическими лозунгами.

Возникает простой вопрос – а почему они тогда начинают давить людей? Ну это просто. Проходимцы оказываются пассажирами стремительного "социального лифта", а модель успеха перед глазами у них одна – это отнюдь не велосипед незадачливого разрушителя Украины Голобородько, а роскошный автомобиль местного депутата или прокурора. Если депутат или прокурор делал, что хотел, то нашему герою тем более все дозволено. Он – "слуга народа", ему никто ничего не сделает. И у народного избранника в буквальном смысле слова отключаются мозги – у тех, разумеется, у кого они вообще еще были. Таков эффект стремительной смены элит в бедных дезориентированных странах – "слуги народа" начинают беспощадно давить народ.

Россиян извиняет то, что у них в 1999-2000 году вообще не было альтернативы, конкуренция шла между двумя колоннами чекистов и бандитов, которые потом благополучно объединились, изнасиловали Россию и напали на Украину.

Украинцы свою судьбу под колесами выбирают сами. Но у них есть другое преимущество. Они живут не просто в бедной стране, они живут в стране, которая еще не очень скоро станет богатой. Нефть, которая дала возможность Путину, его друзьям и российским олигархам построить авторитарный режим, у нас не появится. А поэтому желание заменить нынешних проходимцев следующей порцией спасителей Отечества возникнет у украинцев уже через несколько даже не лет, а месяцев. Без денег авторитаризм не построишь и людей долго не подавишь.

Мы очень скоро выберемся из-под колес очередного бессмысленного автомобиля. Важно только не попасть потом под следующие колеса.

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