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20 мая • обновлено в 17:26
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Пресс-конференция Зеленского: "обнулилось" еще одно обещание

26.6т
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Весь "сухой остаток" пресс-конференции Владимира Зеленского, посвященной первой годовщине его инаугурации – декларация его готовности баллотироваться на второй срок. Таким образом, "обнулилось" еще одно обещание Зеленского, данное им во время предвыборной кампании. Тогда Зеленский уверял соотечественников, что не заинтересован во власти и идет на один срок.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Но уже в этот момент было ясно, что бывшему телевизионному комику понравится пребывание в офисе главы государства и он не сможет так быстро от этого отказаться. Потому что Зеленский воспринимает свою президентскую деятельность как продолжение телевизионного сериала – рейтинги, софиты, всенародная популярность и никакой ответственности. Ответственность – она на других. Именно поэтому Зеленский не обещает согражданам кадровой стабильности. Потому что если он собирается баллотироваться вновь, ему необходимо постоянно, по лукашенковскому примеру "перетрахивать" украинское правительство, проводить досрочные парламентские выборы, менять руководителей Генеральной прокуратуры и прочих силовых структур. Потому что именно эти люди будут виновны в том, что у Зеленского ничего не выходит. А еще – "кадровый голод", которым теперь объясняется хроническая неспособность главы государства к подбору профессиональных кадров. А еще – медиа, которые не могут оценить намерения честного человека, который болеет за страну. А еще…

Это – классическое поведение популиста, который благодаря счастливому для себя совпадению обстоятельств, олигархической солидарности и общественной деградации оказывается во главе страны. При таком подходе к управлению – если еще и учитывать, что сторонники Владимира Зеленского действительно относятся к нему как к "своему парню", которому все мешают осуществить перемены, о содержании которых не знают ни сам Зеленский, ни его избиратели – можно сохранить высокий рейтинг. Можно сохранить доверие.

А вот страну можно потерять.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Тема
Пресс-конференция Зеленского 2020
Место
Украина
Источник
Источник: Telegram Виталия Портникова
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