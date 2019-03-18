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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права», координатор Военного кабинета Юлии ТимошенкоВсе статьи автора

Призыва в армию не будет!

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Летом прошлого года движение "Сила права" сформировало группу юристов и военных экспертов для разработки нового контракта на службу в Вооружённых Силах Украины.

Уже в сентябре, на основе тщательного анализа предложений тысяч действующих и отслуживших контрактников и командиров, была разработана система, состоящая из трёх типов контрактов: основного, предварительного и контракта на службу в "горячем резерве".

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В октябре 2018-го "Сила права" включилась в работу единой команды Военного кабинета Юлии Тимошенко. Общими усилиями была разработана уникальная Программа обеспечения военнослужащих служебным и собственным жильём, а также подготовлены концепции новой кадровой политики Вооружённых Сил и пенсионного обеспечения контрактников, которые будут опубликованы в ближайшие дни.

Призыва в армию не будет!

Все разработанные меры призваны стабилизировать состав украинского войска и постепенно сделать нашу армию профессиональной. Новый подход позволяет с 1 января 2020 года отказаться от призыва и предложить юношам и девушкам возможность, добровольно подписав предварительный контракт, пройти трёхмесячный интенсивный курс военной подготовки по одной из четырёх программ: базовой программе Сухопутных войск, специальной программе с элементами горно-пехотной подготовки, специальной программе Десантно-штурмовых войск или специальной программе Морской пехоты.

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В процессе работы наша команда экспертов пришла к выводу, что предварительный контракт и интенсивный трёхмесячный курс военной подготовки должны стать обязательным этапом и для выпускников гражданских вузов, претендующих на офицерские должности в армии. Каждый, кто собирается стать командиром, должен побывать в "шкуре" солдата.

Трёхмесячный курс интенсивной военной подготовки будет включать в себя усиленную физическую подготовку, изучение личного оружия и его применение, основы тактики, ориентирование на местности, действия в составе подразделения, оказание первой медицинской помощи, изучение устава и ряд других дисциплин. В рамках базовой программы Сухопутных войск предусматривается усиленная тактико-огневая подготовка, а в рамках специальных программ – элементы подготовки, связанные со спецификой горно-пехотных и десантно-штурмовых частей, а также морской пехоты.

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Главная задача предварительного контракта – дать молодёжи базовую военную подготовку и адекватное представление о службе в армии. Пройдя такую подготовку, молодой человек или девушка получает право на заключение основного контракта на службу в Вооружённых Силах.

Для тех, кто не собирается становиться профессиональным военным, такая подготовка станет важным этапом в жизни и, я в этом уверен, предметом гордости.

Ну а страна получит сотни тысяч подготовленных резервистов и перестанет выглядеть в глазах противника беззащитной.

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